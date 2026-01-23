Bateriové koště KB 5

Komfortní úklid tvrdých podlah rychle, snadno, kdykoliv. AKU koště je stále při ruce, zaujme silným výkonem a dosahuje skvělých výsledků během pár chvil.

Na průběžný úklid již nemusíte tahat vysavač ani se smířit s nedostatky zametání. Použijte rychlé a efektivní AKU koště KB 5, hybrid koštěte a vysavače určený pro každodenní poklízení drobných i větších nehod. Pomocí adaptivního systému čištění si skvěle poradí s nečistotami na tvrdých podlahách a kobercích s krátkým vlasem, snadno se s ním manipuluje a především je díky nenáročnému uskladnění a nízké hmotnosti kdykoliv při ruce. Ergonomický tvar zajišťuje komfortní zametání pod nábytkem, v drobných skulinách i na schodech bez nutnosti ohýbání a dodatečného zametání okrajů. Stejně snadno si poradíte také s vysypáváním sběrné nádoby jediným kliknutím. Koště se automaticky zapíná i vypíná, disponuje flexibilním dvojitým kloubem pro snadné ovládání a také univerzálním kartáčem, se kterým zvládnete i náročnější úklid jedním tahem. A vaše domácnost bude každý den jako ze škatulky.

Charakteristické znaky a výhody
Bateriové koště KB 5: Kärcher Adaptive Cleaning Systém
Kärcher Adaptive Cleaning Systém
Odstraňuje spolehlivě nečistoty na všech podlahových krytinách. Inovativní pohyblivá hrana zametání pro optimální pojmutí nečistot. Zlepšená vnitřní geometrie s optimálním vedením nečistot pro jejich bezpečné odstranění.
Bateriové koště KB 5: Snadné vyjmutí a vložení nádrže na nečistoty
Snadné vyjmutí a vložení nádrže na nečistoty
Rychlé a snadné vyprázdnění bez kontaktu s nečistotami.
Bateriové koště KB 5: Flexibilní dvojitý kloub
Flexibilní dvojitý kloub
Násadou lze pohybovat bez námahy do všech směrů. Snadná ovladatelnost. I mezi nábytkem a židlemi.
Automatické spínání a vypínání
  • Pohodlné zapnutí a vypnutí.
  • Intuitivní a rychlé.
  • Bez nutnosti ohýbání se.
Univerzální kartáč
  • Pro ideální pojmutí nečistot jak na tvrdých podlahách, tak i na kobercích.
  • Umožňuje jednoduché odstraňování chlupů.
  • Umožňuje zametání až do krajů.
Jednoduché vyjímání a nasazování univerzálního kartáče
  • Rychle a jednoduše jednou rukou.
  • Usnadňuje čištění univerzálního kartáče.
Technologie lithium-iontové baterie
  • S dobou chodu baterie až 30 minut na tvrdých podlahách.
  • Bez paměťového efektu.
  • Kdykoli připraven k použití.
Uložení úsporné na místo
  • Pro nekomplikované uložení - nenáročné na místo, i v malých výklencích.
  • Bateriové koště je tam, kde ho je třeba.
Parkovací poloha
  • Přístroj může být během krátkých pracovních přestávek pohodlně zaparkován kdekoliv v místnosti.
Nízká hmotnost
  • Snadná přeprava a manévrování.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Pracovní šířka univerzálního kartáče (mm) 210
Objem nádrže (ml) 370
Napětí baterie (V) 3,6
Doba chodu baterie na tvrdých podlahách (min) 30
Doba chodu baterie na kobercích (min) 20
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 100 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Barva bílý
Hmotnost bez příslušenství (kg) 0,8
Hmotnost vč. baterie (kg) 1,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 215 x 230 x 1120

Obsah balení

  • Nabíječka baterií

Vybavení

  • Univerzální kartáč: odnímatelný
Videa

Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • Koberce
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
  • Schody
Náhradní díly KB 5

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

