Ponorné kalové čerpadlo SP 11.000 Dirt
Spolehlivě odčerpáte čistou a znečištěnou vodu s průtokem až 11.000 l/h: Kompaktní a robustní čerpadlo SP 11.000 Dirt vč. plovákového spínače.
S průtokem až 11.000 litrů za hodinu není pro ponorné čerpadlo SP 11.000 Dirt žádný problém rychle odčerpat vodu z vodních nádrží a zahradních jezírek. Spolehlivě odčerpá čistou i špinavou vodu obsahující částice nečistot až do průměru 20 mm. Volitelně je k dispozici také předfiltr pro ochranu oběžného kola čerpadla v případě ještě větších částic nečistot. Ponorné čerpadlo na špinavou vodu je také vybaveno plovákovým spínačem, který čerpadlo zapíná a vypíná v závislosti na hladině vody, čímž také zabraňuje chodu nasucho. Plovákový spínač lze upevnit tak, aby bylo možné čerpadlo používat i při nízké hladině vody až do hloubky zbytkové vody 25 mm. Další doplňky: Robustní těsnění s kluzným kroužkem pro extra dlouhou životnost, možné prodloužení záruky na pět let a připojovací závit Quick Connect pro rychlé připojení hadic 1", 1 1/4" a 1 1/2".
Charakteristické znaky a výhody
Keramické těsněníPro obzvláště dlouhou životnost.
Plovákový spínačVypíná a opět zapíná čerpadlo v závislosti na stavu vody a tím jej navíc chrání před chodem na sucho.
Quick ConnectPřipojovací závit pro rychlé a jednoduché připojení hadic 1", 1 1/4" a 1 1/2" nebo připojení G1.
Konstruováno na špinavou vodu
- Spolehlivé odčerpání vody s částečkami nečistot až do velikosti 20 mm.
Možnost zafixování plovákového spínače
- Přepnutí na trvalý provoz.
Komfortní držadlo
- Dá se pohodlně uchopit a může být využit i jako držák pro upevnění lana.
Robustní a snadno připojitelný předfiltr jako příslušenství
- Chrání čerpadlo před příliš silným znečištěním a zabraňuje tak ucpání oběhového kola čerpadla.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|400
|Průtok max. (l/h)
|< 11000
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Dodání do (m)
|7
|Tlak (bar)
|max. 0,7
|Velikost zrn (mm)
|max. 20
|Ponorná hloubka (m)
|max. 7
|Min. zbytková voda, manuální (mm)
|25
|Výška zbytkové vody (mm)
|25
|Připojovací závit
|G1 1/2
|Připojovací závit na straně
|Vnitřní závit G1 / 2
|Připojovací kabel (m)
|10
|Napětí (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|229 x 238 x 303
Obsah balení
- Připojovací kus hadice: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Vybavení
- Komfortní držadlo
- Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice
- Přepnutí manuální/automatický provoz: Možnost zafixování plováku
- Plovákový spínač
- V automatickém provozu sepne čerpadlo automaticky s hladinou vody
- V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody permanentně
- Keramické těsnění
Videa
Oblasti použití
- Pro použití při povodních
- K odčerpání vody ze zahradních jezírek
Příslušenství
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.