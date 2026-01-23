Ponorné kalové čerpadlo SP 16.000 Flood Box
Kalové čerpadlo SP 16.000 pro nouzové situace, jako je záplava nebo velká voda: Čerpadlo vč. látkové hadice a praktickým boxem, který lze použít jako předfiltr. Zařízení přečerpá 16000 l/h.
Když je v případě záplav v domě a sklepě vyžadován rychlý zásah, je Kärcher SP 16.000 Flood Box perfektním řešením pro velké objemy vody. Krabice obsahuje všechny potřebné položky pro rychlé nasazení. S výkonným čerpadlem na znečištěnou vodu SP 16.000 lze odčerpat nečistoty až 16.000 l/h. Čerpadla si poradí s částicemi nečistot do velikosti 20 mm. V případě většího znečištění, jako je tomu u zatopení, lze box použít jako přídavný předfiltr s hrubým pletivem - chrání tak oběžné kolo čerpadla proti ucpání. Připojovací závit Quick Connect umožňuje rychlé a jednoduché připojení látkové hadice 1 1/4" v sadě. Vzhledem k tomu, že hadicová spona má křídlový šroub, připojení je provedeno bez použití nářadí. 10 metrů dlouhá hadice je ideální pro přepravu velké objemy vody.Lze srolovat naplocho a uložit do krabice pro úsporu místa.
Charakteristické znaky a výhody
Sada čerpadla a hadice připravených k použitíBox obsahuje vše potřebné pro rychlé a náročné nasazení ve špinavé vodě.
Keramické těsněníPro obzvláště dlouhou životnost.
Praktický plastový box s okyČerpadlový box funguje jako přenosný box i jako dodatečný předfiltr při obzvláště silném stupni znečištění.
Výškově nastavitelný plovákový spínač
- Zvyšuje flexibilitu při nastavení momentu zapnutí a vypnutí čerpadel a chrání před chodem na sucho.
Quick Connect
- Připojovací závit pro rychlé a jednoduché připojení hadic 1", 1 1/4" a 1 1/2" nebo připojení G1.
Konstruováno na špinavou vodu
- Spolehlivé odčerpání vody s částečkami nečistot až do velikosti 20 mm.
1 1/4" odvodňovací hadice
- Větší průměr pro zvýšený průtok.
Včetně hadicové svorky z ušlechtilé oceli s křídlovým šroubem
- Umožňuje připojení bez nářadí.
Možnost zafixování plovákového spínače
- Přepnutí na trvalý provoz.
Komfortní držadlo
- Dá se pohodlně uchopit a může být využit i jako držák pro upevnění lana.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|550
|Průtok max. (l/h)
|< 16000
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Dodání do (m)
|8
|Tlak (bar)
|max. 0,8
|Velikost zrn (mm)
|max. 20
|Ponorná hloubka (m)
|max. 7
|Min. zbytková voda, manuální (mm)
|25
|Výška zbytkové vody (mm)
|25
|Připojovací závit
|G1 1/2
|Připojovací závit na straně
|Vnitřní závit G1 / 2
|Připojovací kabel (m)
|10
|Napětí (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|8,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|229 x 238 x 303
Obsah balení
- Připojovací kus hadice: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
- Včetně sady textilní hadice 10 m (1 ¼")
- Včetně hadicové svorky z ušlechtilé oceli
Vybavení
- Komfortní držadlo
- Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice
- Přepnutí manuální/automatický provoz: Možnost zafixování plováku
- Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu
- V automatickém provozu sepne čerpadlo automaticky s hladinou vody
- V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody permanentně
- Keramické těsnění
Oblasti použití
- Pro použití při povodních
- K odčerpání vody ze zahradních jezírek
Příslušenství
