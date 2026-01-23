Ponorné čerpadlo s plošným sáním SP 17.000 Flat Level Sensor
Výkonné ponorné čerpadlo SP 17.000 Flat Level Sensor s 1 mm plochým sběračem, snímačem hladiny a automatickým/ručním spínačem. Obsahuje předfiltr.Průtok vody 17 000 l/h.
Nejvýkonnější ponorné čerpadlo na čistou vodu od Kärcheru odčerpá až 17 000 litrů čisté až mírně znečištěné vody za hodinu a je tak perfektní pro bazény, odvodňovací šachty a vodní škody v budově. Pro větší znečištění a ochranu oběžného kola čerpadla se doporučuje použití nerezového předfiltru, který je součástí dodávky. Robustní pouzdro z nerezové oceli a těsnění kluzného kroužku činí čerpadlo obzvláště odolným. Nechybí dokonce ani možnost prodloužení záruky na pět let. Ponorné čerpadlo s plochým sáním je vybaveno plynulým snímačem hladiny, který spustí čerpadlo ihned při kontaktu s vodou. Plochý hladinový senzor SP 17 000 má také sklopné podpěrné nožičky, pomocí kterých se ponorné čerpadlo spustí při hladině vody 7 mm. Pomocí spínače lze čerpadlo nastavit na nepřetržitý provoz v ručním režimu. Spolehlivě odčerpá vodu až do zbytkové hladiny 1 milimetr – jak při nepřetržitém provozu, tak v automatickém režimu, kdy je odpovídajícím způsobem nastaveno čidlo hladiny. Připojovací závit Quick Connect také umožňuje velmi jednoduché připojení hadic 1", 1 1/4" a 1 1/2".
Charakteristické znaky a výhody
Keramické těsněníPro obzvláště dlouhou životnost.
Level SensorPro plynulé nadefinování momentu zapnutí a vypnutí čerpadel.
Quick ConnectPřipojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1", 1 1/4" a 1 1/2" hadic k čerpadlu.
Sklopné podstavné nožky
- Přepnutí z normálního provozu s vyšším průtokem na úroveň odčerpání až do 1 m s efektem mopem vytřené podlahy.
Automatické odvzdušnění
- Čerpadlo v manuálním provozu naběhne již při stavu vody min. 7 mm.
Spínač automatického/manuálního režimu
- Pro přepnutí mezi automatickým a manuálním režimem.
Komfortní držadlo
- Dá se pohodlně uchopit a může být využit i jako držák pro upevnění lana.
Robustní a snadno připojitelný předfiltr z ušlechtilé oceli
- Chrání čerpadlo před příliš silným znečištěním a zabraňuje tak ucpání oběhového kola čerpadla.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|550
|Průtok max. (l/h)
|< 17000
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Dodání do (m)
|9
|Tlak (bar)
|max. 0,9
|Ploché odsávání (do) (mm)
|1
|Velikost zrn (mm)
|max. 5
|Ponorná hloubka (m)
|max. 7
|Čas po spuštění (s)
|15
|Min. zbytková voda, manuální (mm)
|1
|Výška zbytkové vody (mm)
|1
|Připojovací závit
|G1 1/2
|Připojovací závit na straně
|Vnitřní závit G1 / 2
|Připojovací kabel (m)
|10
|Napětí (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|žluté barvy.
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|238 x 293 x 356
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7,3
Obsah balení
- Odnímatelný předfiltr z ušlechtilé oceli
- Připojovací kus hadice: 1 '', 1 1/4 '', 1 1/2 '' vč. zpětný ventil
Vybavení
- Komfortní držadlo
- Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice
- Přepnutí manuální/automatický provoz: Spínač na čerpadlu
- Přepnutí na ploché odsávání
- Level Sensor: plynulá definice spínací výšky
- Keramické těsnění
- V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody permanentně
Videa
Oblasti použití
- Na škody způsobené vodou v domě a ve sklepě (únik vody z pračky, prosáknutí podzemních vod)
- Pro odčerpání vody z bazénů
- K instalaci v drenážní šachtě
Příslušenství
