Ponorné kalové čerpadlo SP 22.000 Dirt Level Sensor
Se snímačem hladiny a integrovaným předfiltrem: Pro náročné odvodňovací úkoly zvládá ponorné čerpadlo na špinavou vodu SP 22.000 se snímačem hladiny nečistot odčerpat špinavou vodu rychlostí až 22 000 l/h.
Individuálně nastavitelný snímač hladiny spustí čerpadlo znečištěné vody SP 22.000. Snímač úrovně znečištění ihned po kontaktu s vodou. Pokud hladina vody opět klesne pod hladinové čidlo, čerpadlo se po 15 sekundách automaticky zastaví. Extrémně výkonné ponorné čerpadlo je ideální pro vypouštění například velkých zahradních jezírek, zatopených sklepů nebo stavebních jam, protože dokáže spolehlivě odčerpat špinavou vodu (částečky nečistot do velikosti 30 mm) rychlostí až 22 000 l/h. U ještě špinavější vody slouží integrovaný stahovací předfiltr z nerezové oceli k ochraně před ucpáním. Ponorné čerpadlo lze také přepnout do trvalého provozu pomocí přepínače Automatický/Manuální. Dokáže spolehlivě odčerpat vodu až do zbytkové hladiny 35 milimetrů – jak v nepřetržitém provozu, tak v automatickém režimu, kdy je odpovídajícím způsobem nastaveno čidlo hladiny. S připojovacím závitem Quick Connect lze bez komplikací připojit hadice 1", 1 1/4" a 1 1/2" Díky pouzdru z nerezové oceli a robustnímu těsnění kluzným kroužkem má čerpadlo obzvlášť dlouhou životnost. K dispozici je i prodloužená záruka na pět let.
Charakteristické znaky a výhody
Keramické těsněníPro obzvláště dlouhou životnost.
Level SensorPro plynulé nadefinování momentu zapnutí a vypnutí čerpadel.
Quick ConnectPřipojovací hrdlo pro rychlé a snadné připojení 1", 1 1/4" a 1 1/2" hadic k čerpadlu.
Konstruováno na špinavou vodu
- Spolehlivé odčerpání vody s částečkami nečistot až do velikosti 30 mm.
Spínač automatického/manuálního režimu
- Pro přepnutí mezi automatickým a manuálním režimem.
Komfortní držadlo
- Dá se pohodlně uchopit a může být využit i jako držák pro upevnění lana.
Robustní a vestavěný předfiltr z ušlechtilé oceli
- Chrání čerpadlo před příliš silným znečištěním a zabraňuje tak ucpání oběhového kola čerpadla.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|750
|Průtok max. (l/h)
|< 22000
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Dodání do (m)
|8
|Tlak (bar)
|max. 0,8
|Velikost zrn (mm)
|max. 30
|Ponorná hloubka (m)
|max. 7
|Čas po spuštění (s)
|15
|Min. zbytková voda, manuální (mm)
|35
|Výška zbytkové vody (mm)
|35
|Připojovací závit
|G1 1/2
|Připojovací závit na straně
|Vnitřní závit G1 / 2
|Připojovací kabel (m)
|10
|Napětí (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|6,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|238 x 293 x 354
Obsah balení
- Připojovací kus hadice: 1'', 1 1/4'', 1 1/2''
Vybavení
- Komfortní držadlo
- Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice
- Přepnutí manuální/automatický provoz: Spínač na čerpadlu
- Level Sensor: plynulá definice spínací výšky
- Integrovaný předfiltr z ušlechtilé oceli
- V automatickém provozu sepne čerpadlo automaticky s hladinou vody
- V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody permanentně
- Keramické těsnění
- Pouzdro z nerezové oceli
Oblasti použití
- K odčerpání vody ze zahradních jezírek
- Pro použití při povodních
- K odčerpání vody o objemu max. 100 m³ ze stavební jámy
