Ponorné čerpadlo s plošným sáním SP 9.000 Flat
Zvládá až 9 000 l/h a čerpá až do úrovně 1 mm pro vysoušení mopem: Ponorné čerpadlo SP 9.000 Flat s plochým sáním je kompaktní základní čerpadlo pro čistou až mírně znečištěnou vodu.
Ponorné čerpadlo SP 9.000 Flat s plochým sáním spolehlivě pomáhá s odčerpáváním čisté nebo mírně znečištěné vody s částicemi nečistot až do 5 milimetrů. S výkonem až 9 000 l/h se ideálně hodí k vypouštění malých bazénů nebo sklepů, které byly zaplaveny vniknutím spodní vody nebo netěsností z pračky. Robustní těsnění kluzného kroužku zaručuje mimořádně dlouhou životnost. Na přání je k dispozici prodloužená záruka na pět let. Plovákový spínač zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na hladině vody, čímž také zabraňuje chodu nasucho. Díky fixačnímu nástavci pro plovák lze také udržovat v nepřetržitém provozu i při nízké hladině vody. SP 9.000 Flat je také vybaven skládacími podpěrnými nožičkami, které umožňují větší kapacitu po rozložení. Po sklopení podpěrných nožiček se ponorné čerpadlo na čistou vodu spustí při hladině vody již od 7 milimetrů a dokonce nepřetržitě pumpuje, dokud hladina vody neklesne na 1 milimetr. Hadice 1", 1 1/4" a 1 1/2" lze rychle a jednoduše připojit pomocí připojovacího závitu Quick Connect.
Charakteristické znaky a výhody
Keramické těsněníPro obzvláště dlouhou životnost.
Plovákový spínačVypíná a opět zapíná čerpadlo v závislosti na stavu vody a tím jej navíc chrání před chodem na sucho.
Quick ConnectPřipojovací závit pro rychlé a jednoduché připojení hadic 1", 1 1/4" a 1 1/2" nebo připojení G1.
Sklopné podstavné nožky
- Přepnutí z normálního provozu s vyšším průtokem na úroveň odčerpání až do 1 m s efektem mopem vytřené podlahy.
Automatické odvzdušnění
- Čerpadlo v manuálním provozu naběhne již při stavu vody min. 7 mm.
Možnost zafixování plovákového spínače
- Přepnutí na trvalý provoz.
Komfortní držadlo
- Dá se pohodlně uchopit a může být využit i jako držák pro upevnění lana.
Robustní a snadno připojitelný předfiltr jako příslušenství
- Chrání čerpadlo před příliš silným znečištěním a zabraňuje tak ucpání oběhového kola čerpadla.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|280
|Průtok max. (l/h)
|< 9000
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Dodání do (m)
|6
|Tlak (bar)
|max. 0,6
|Ploché odsávání (do) (mm)
|1
|Velikost zrn (mm)
|max. 5
|Ponorná hloubka (m)
|max. 7
|Min. zbytková voda, manuální (mm)
|1
|Výška zbytkové vody (mm)
|1
|Připojovací závit
|G1 1/2
|Připojovací závit na straně
|Vnitřní závit G1 / 2
|Připojovací kabel (m)
|10
|Napětí (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|žluté barvy.
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|227 x 240 x 262
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|4,5
Obsah balení
- Připojovací kus hadice: G1, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”
Vybavení
- Komfortní držadlo
- Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice
- Přepnutí manuální/automatický provoz: Možnost zafixování plováku
- Přepnutí na ploché odsávání
- Plovákový spínač
- Keramické těsnění
- V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody permanentně
Videa
Oblasti použití
- Na škody způsobené vodou v domě a ve sklepě (únik vody z pračky, prosáknutí podzemních vod)
- Pro odčerpání vody z bazénů
Příslušenství
