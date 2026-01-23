SUDOVÉ ČERPADLO BP 2.000-18 BARREL
AKU sudové čerpadlo BP 2.000-18 Barrel umožňuje využít dešťovou vodu ze sudu i na zahradách bez elektrické přípojky. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.
Bateriové čerpadlo BP 2.000-18 oceníte v běžných zahradách i zahrádkářských koloniích bez přívodu elektřiny. Nemusíte tak nosit těžké konve – zahradu pokropíte pohodlněji hadicí bez námahy a ohýbání. Čerpadlo je lehké a díky kompaktním rozměrům se vejde i do úzkých prostor. O ochranu motoru se stará integrovaný předfiltr, který prodlužuje životnost zařízení. Potřebnou energií zajistí kvalitní 18V Li-Ion baterie, na jejímž displeji si můžete kdykoliv ověřit zbývající čas chodu baterie. Výdrž baterie na jedno nabití je víc než dostatečná (max. 25 min s 2,5 Ah baterií / max. 50 min s 5,0 Ah baterií. Pro větší bezpečnost baterii navíc chrání průhledný kryt. Zařízení snadno zapnete i pod vodou – ovládání je pohodlně umístěno na okraji sudu. Přístroj dodáváme také s praktickým vývodem hadice, díky kterému se hadice při zalévání nezlomí. Pozici vývodu navíc můžete měnit podle potřeby. Baterie ani nabíječka však nejsou součástí dodávky.
Charakteristické znaky a výhody
Variabilní poloha vývodu hadice ve 3 poloháchPerfektní přizpůsobení každému použití.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platformaReal Time Technology s LCD displejem baterie: zbývající doba chodu, zbývající doba nabíjení a kapacita baterie. Dlouhá životnost a velký výkon díky lithium-iontovým článkům. Výměnnou baterii lze používat i v dalších zařízeních Kärcher na platformě 18 V Battery Power.
Flexibilní upevnění na okraj suduPerfektní uchycení na každém sudu díky nejvyšší přizpůsobivosti.
Lehká váha
- Čerpadlo se vejde do úzkých otvorů (např. IBC kontejner).
Možnost prodloužení hadice
- Přizpůsobení různým hloubkám sudů.
Držák baterie
- Stabilní upevnění baterie.
Integrovaný vypínač
- Příjemné pro záda, ergonomické ovládání bez ohýbání.
Vedení hadice
- Prevence zamotání hadice a tím stálý průtok vody.
Vestavěný předfiltr
- Chrání čerpadlo před nečistotami a zvyšuje tím jeho životnost a funkční spolehlivost.
Průhledný kryt
- Ideální pohled na LCD displej s technologií v reálném čase.
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Jmenovitý příkon (W)
|80
|Průtok max. (l/h)
|< 2000
|Dodání do (m)
|max. 20
|Tlak (bar)
|max. 2
|Ponorná hloubka (m)
|max. 1,8
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Napětí (V)
|18
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0 Ah)
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|173 x 135 x 316
Obsah balení
- Držák baterie
- Hadice s prodloužením délky
- Vedení hadice
Vybavení
- Možnost upevnění
- Včetně předfiltru
- Integrovaný spínač
- Přepěťová ochrana
Videa
Oblasti použití
- Pro zalévání zahrady dešťovou vodou
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.