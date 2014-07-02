Ponorné tlakové čerpadlo BP 2 Cistern
Čerpadlo pro studny BP 2 Cistern s krytem z ušlechtilé oceli se perfektně hodí k zavlažování zahrady z nádrží na dešťovou vodu. Za hodinu přečerpá téměř 5700 l vodu.
Ponorné čerpadlo BP 2 Cistern umožní ekologické zalévání zahrady vodou ze studní či nádrží na dešťovou vodu. Za hodinu přečerpá skoro 5700 l – snadno tak zalijete skleník i květinové záhony. Robustní konstrukce a díly z nerezové oceli zajišťují dlouhou životnost zařízení. Před vniknutím nečistot pak přístroj chrání vestavěný předfiltr. Chod čerpadla řídí plovákový spínač s nastavitelnou spínací úrovní, který zařízení zapíná v závislosti na množství vody v nádrži. Zároveň také chrání čerpadlo před chodem na sucho. Při přenášení přístroje vám přijde vhod praktické držadlo. K čerpadlu také snadno přivážete lano a pohodlně jej spustíte do studny. Součástí balení je rovněž sada na připojení hadic o průměrech 3/4" a 1" a zpětný ventil.
Charakteristické znaky a výhody
Kryt čerpadla, připojovací hrdlo se závitem a držadlo z ušlechtilé oceliDelší životnost a odolnost proti nárazům, jakož bezpečná přeprava a snadná manipulace.
Včetně konektoru čerpadla a zpětného ventiluRychlé připojení hadic o průměru ¾“ a 1“ k čerpadlu
Vestavěný předfiltrChrání čerpadlo před nečistotami a zvyšuje tím jeho životnost a funkční spolehlivost.
Plovákový spínač s fixací kabelu
- Pojistka proti chodu nasucho s jednoduchým nastavením úrovně, při které se čerpadlo spíná.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|800
|Průtok max. (l/h)
|< 5700
|Dodání do (m)
|32
|Tlak (bar)
|max. 3,2
|Ponorná hloubka (m)
|max. 7
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Připojovací závit
|G1
|Připojovací kabel (m)
|10
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|9,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|130 x 130 x 475
Obsah balení
- Připojovací díl k hadici v 1", 3/4" s hadicovou objímkou
Vybavení
- Integrovaný zpětný ventil
- Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli
- Plovákový spínač
- Robustní držadlo z ušlechtilé oceli
- Vestavěný předfiltr
- Jednoduchá definice spínací výšky
Oblasti použití
- Zalévání zahrady z nádrží
Příslušenství
Náhradní díly BP 2 Cistern
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
