Tlakové čerpadlo BP 3 Home & Garden
Všestranné čerpadlo BP 3 Home & Garden si poradí se zavlažováním zahrady i zásobováním domácnosti užitkovou vodou. Navíc zvládá také automatický chod.
Praktické čerpadlo BP 3 Home & Garden zajistí přísun vody na zahradu i do domácnosti. Hodí se k čerpání vody ze studní, sudů i cisteren. K zavlažování zahrady nebo splachování WC tak můžete snadno využít třeba dešťovou vodu. Díky 2 vývodům vody navíc přístroj napojíte na vícero zařízení současně. Bezúdržbové čerpadlo je vyrobené z prvotřídních materiálů, které garantují dlouhou životnost. Proto k němu zdarma získáte prodlouženou záruku 5 let – stačí si přístroj zaregistrovat na našem webu. Ergonomická rukojeť a praktický nožní spínač zajistí pohodlnou manipulaci s přístrojem. Zařízení nabízí také automatický režim, při němž se čerpání spouští podle potřeby. Díky ochraně proti běhu na sucho se zařízení navíc samo vypne, když v nádrži dojde voda. Spolehlivý provoz zabezpečuje také předfiltr a zpětný ventil. Na případné potíže vás navíc přístroj upozorní pomocí přehledných kontrolek. Komfort při provozu zajistí také gumové nožičky, které tlumí zvuk přístroje.
Charakteristické znaky a výhody
Pohodlé použití v domácnosti a na zahraděSpolehlivé napájení v domácnosti, jakož i tlakově konstantní zahradní zavlažování.
Robustní a s dlouhou životnostíSériově vybaven předfiltrem, zpětným ventilem a pojistkou proti chodu nasucho.
Spínací a vypínací automatikaDle potřeby se čerpadla automaticky spustí a zastaví.
Optimální nasávání
- Kvalitní čerpadlo vysaje snadno vodu z 8m hloubky, např. z cisterny.
Chybové hlášení
- V případě poruchy se zobrazí chyba ve vysávací či tlakové funkci.
Dva vývody vody
- Vícenásobné použití: např. zavlažování trávníku zavlažovačem a současné manuální zavlažování zahradní stříkačkou.
Flexibilní připojovací T-hrdlo
- Flexibilně smontovatelný: pro optimální přizpůsobení spojených hadic.
Pohodlný nožní spínač
- Pohodlné a vůči zádům šetrné zapnutí a vypnutí.
Ergonomicky tvarované držadlo
- Pohodlná manipulace a snadná přeprava.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|800
|Průtok max. (l/h)
|< 3300
|Dodání do (m)
|40
|Tlak (bar)
|max. 4
|Nasávací výška (m)
|8
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Připojovací závit
|G1
|Připojovací kabel (m)
|1,85
|Napětí (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|10,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,8
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|230 x 540 x 373
Obsah balení
- Připojovací adaptér pro čerpadla se závitem G1
Vybavení
- Optimalizované připojovací hrdlo
- Pohodlný nožní spínač
- Automatika funkce start/stop
- vč. předfiltru a zpětného ventilu
- Ochrana před chodem na sucho
- Velké plnicí hrdlo
- Ergonomické držadlo
- Uložení kabelu
- Chybové hlášení
- Dva vývody vody
- Otočné, hluk tlumící nožky
Oblasti použití
- Pro zavlažování zahrady ze sudů na dešťovou vodu, cisteren nebo studní, např. pomocí postřikovačů.
- Pro přívod užitkové vody do toalet a praček.
Příslušenství
Náhradní díly BP 3 Home & Garden
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
