Tlakové čerpadlo BP 4.500 Garden
Silné a odolné: zahradní čerpadlo BP 4.500 Garden je ideálním základním řešením pro ekologické zavlažování zahrady z alternativních zdrojů vody, jako jsou jímky, nádrže atd.
Kompaktní, robustní zahradní čerpadlo BP 4.500 Garden s dlouhou životností je perfektním základním modelem pro zavlažování zahrady vodou z alternativních zdrojů, jako jsou nádrže. Čerpadlo přesvědčí vysokým sacím výkonem a optimálním tlakovým výkonem. BP 4.500 Garden lze pohodlně přepravovat díky ergonomické rukojeti a nízké hmotnosti. Zahradní čerpadlo je také bezúdržbové a lze jej připojit bez potřeby jakéhokoli nářadí. Zařízení lze pohodlně zapínat a vypínat pomocí velkého nožního spínače a chránit tak záda. Použití vysoce kvalitních materiálů zaručuje dlouhou životnost. Kärcher také nabízí prodlouženou záruku na pět let. A co víc: S elektronickým tlakovým spínačem lze BP 4.500 Garden upgradovat na čerpadlo s automatickou funkcí Start/Stop. To znamená ještě větší komfort z hlediska zavlažování zahrady. Ale to není vše: Modernizované čerpadlo je perfektní pro zásobování užitkovou vodou v domácnosti.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní a s dlouhou životnostíKärcher nabízí prodloužení záruky na pět let. Výrobek si stačí zaregistrovat na našem webu.
Pohodlný nožní spínačPohodlné a vůči zádům šetrné zapnutí a vypnutí.
Optimální nasáváníKvalitní čerpadlo vysaje snadno vodu z 8m hloubky, např. z cisterny.
Samostnatné plnící otvory
- Snadné plnění před použitím.
Vypouštěcí šroub
- Nejlepší ochrana před poškozením způsobeným mrazem.
Optimalizované připojení
- Dokonale vyvážený systém těsnění umožňuje připojení čerpadla bez použití nástrojů.
Ergonomicky tvarované držadlo
- Pohodlná manipulace a snadná přeprava.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|550
|Průtok max. (l/h)
|< 4500
|Dodání do (m)
|max. 36
|Tlak (bar)
|max. 3,6
|Nasávací výška (m)
|8
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Připojovací závit
|G1
|Připojovací kabel (m)
|1,5
|Napětí (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|6,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|7,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|372 x 186 x 231
Obsah balení
- Připojovací adaptér pro čerpadla se závitem G1
Vybavení
- Optimalizované připojovací hrdlo
- Pohodlný nožní spínač
- Samostnatné plnící otvory
- Vypouštěcí ventil vody
- Ergonomické držadlo
Videa
Oblasti použití
- Pro zavlažování zahrady ze sudů na dešťovou vodu, cisteren nebo studní, např. pomocí postřikovačů.
Příslušenství
