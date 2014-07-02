Tlakové čerpadlo do vrtané studny BP 4 Deep Well
Tlakové čerpadlo BP 4 Deep Well se perfektně hodí k získávání podzemní vody z hlubokých studní. Je vyrobeno z ušlechtilé oceli, která zaručuje dlouhou životnost zařízení.
Spolehlivé robustní čerpadlo BP 4 Deep Well je vyrobeno z ušlechtilé oceli a zajistí stabilní přísun vody pro zavlažování vaší zahrady. Budete tak zalévat ekologicky a ušetříte za drahou pitnou vodu. Čerpadlo se hodí do studní o hloubce až 12 m – dodáváme jej s 15m upevňovacím lanem, které usnadní jeho spouštění na dno. Praktická distanční nožka a integrovaný předfiltr pak chrání motor přístroje před znečištěním. Spínač umístěný na konci kabelu umožňuje bezpečné a pohodlné ovládání ponořeného čerpadla. Součástí balení je také sada k připojení 3/4" a 1" hadic (+ zpětný ventil). K přístroji je možné dokoupit také elektronický tlakový spínač, který umožní automatický chod zařízení. Vodu ze studně tak snadno využijete také v domácnosti – například k praní či splachování toalety.
Charakteristické znaky a výhody
Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceliDelší životnost a odolnost proti nárazům.
Včetně konektoru čerpadla a zpětného ventiluRychlé připojení hadic o průměru ¾“ a 1“ k čerpadlu
Distanční nožka jako podpora instalaceSpolehlivá ochrana před nečistotami při vypouštění a instalaci čerpadla.
Spínač/vypínač na konci kabelu
- Pohodlná a bezpečná obsluha čerpadla.
Včetně 15 m dlouhého připevňovacího kabelu
- Pro bezpečné uchycení čerpadla.
Vestavěný předfiltr
- Chrání čerpadlo před nečistotami a zvyšuje tím jeho životnost a funkční spolehlivost.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|700
|Průtok max. (l/h)
|< 4600
|Dodání do (m)
|43
|Tlak (bar)
|max. 4,3
|Ponorná hloubka (m)
|max. 12
|Minimální průměr potrubí (mm)
|150
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Připojovací závit
|G1
|Připojovací kabel (m)
|15
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|7,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|11,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|105 x 105 x 710
Obsah balení
- Připojovací díl k hadici v 1", 3/4" s hadicovou objímkou
- vč. upevňovacího lana v délce 15 m
Vybavení
- Integrovaný zpětný ventil
- Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli
- Distanční nožka jako podpora instalace
- Vestavěný předfiltr
- Možnost upevnění lana
- Separátní spínač na konci kabelu
Oblasti použití
- Zalévání zahrady ze studny
