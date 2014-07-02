Tlakové čerpadlo do vrtané studny BP 6 Deep Well
Čerpadlo BP 6 Deep Well se postará o přísun vody ze studní hlubokých až 27 m. Snadno se instaluje a díky konstrukci z ušlechtilé oceli také dlouho vydrží.
Spolehlivé robustní čerpadlo BP 6 Deep Well ocení zejména majitelé hlubších studní. Zajistí přísun podzemní vody pro ekologické zavlažování – takže ušetříte za pitnou vodu. Zařízení čerpá vodu z hloubky až 27 m. Dodáváme ho se 30m upevňovacím lanem pro snadné spouštění na dno studny. Integrovaný předfiltr a praktická distanční nožka pak chrání čerpadlo před znečištěním. Dlouhou životnost přístroje zaručuje také konstrukce z kvalitní nerez oceli. Součástí dodávky je také sada pro připojení 3/4" a 1" hadic a také zpětný ventil. Díky samostatnému vypínači na konci kabelu se čerpadlo pohodlně a bezpečně ovládá. K čerpadlu je možné přikoupit také elektronický tlakový spínač, který automaticky ovládá chod zařízení podle aktuální potřeby. To se hodí, pokud chcete využít vodu ze studně také pro zásobování domácnosti.
Charakteristické znaky a výhody
Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceliDelší životnost a odolnost proti nárazům.
30 m dlouhý připojovací kabelBezpečné použití i v níže položených oblastech
Včetně konektoru čerpadla a zpětného ventiluRychlé připojení hadic o průměru ¾“ a 1“ k čerpadlu
Distanční nožka jako podpora instalace
- Spolehlivá ochrana před nečistotami při vypouštění a instalaci čerpadla.
Spínač/vypínač na konci kabelu
- Pohodlná a bezpečná obsluha čerpadla.
Včetně 30 m dlouhého připojovacího kabelu
- Pro bezpečné uchycení čerpadla.
Vestavěný předfiltr
- Chrání čerpadlo před nečistotami a zvyšuje tím jeho životnost a funkční spolehlivost.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|1000
|Průtok max. (l/h)
|< 5000
|Dodání do (m)
|55
|Tlak (bar)
|max. 5,5
|Ponorná hloubka (m)
|max. 27
|Minimální průměr potrubí (mm)
|150
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Připojovací závit
|G1
|Připojovací kabel (m)
|30
|Napětí (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|8,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|14,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|105 x 105 x 810
Obsah balení
- Připojovací díl k hadici v 1", 3/4" s hadicovou objímkou
- vč. upevňovacího lana v délce 30 m
Vybavení
- Integrovaný zpětný ventil
- Kryt čerpadla a připojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli
- Distanční nožka jako podpora instalace
- Vestavěný předfiltr
- Možnost upevnění lana
- Separátní spínač na konci kabelu
- Délka kabelu 30 m
Oblasti použití
- Zalévání zahrady ze studny
Příslušenství
Náhradní díly BP 6 Deep Well
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.