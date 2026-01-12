Tlakové čerpadlo BP 7 Home & Garden
Výkonné čerpadlo BP 7 Home & Garden s 5stupňovým pohonem zajistí efektivní přísun vody do domácnosti i zavlažovacího systému. Navíc je tiché a šetří energií.
Všestranné čerpadlo BP 7 Home & Garden je ideální pro zavlažování zahrady i zásobování domácnosti užitkovou vodou. Ocení ho zejména majitelé studní nebo nádrží na dešťovou vodu. Díky dvojitému vývodu vody zvládne zásobovat najednou až 2 zařízení – třeba pračku a ostřikovač trávníku. Tichý pětistupňový motor o výkonu 1200 W za hodinu přečerpá téměř 6000 l vody. Oproti běžným čerpadlům navíc při stejném průtoku spotřebuje až o 30 % méně energie. Přístroj je vyroben z vysoce odolných materiálů – jako garanci kvality k němu zdarma nabízíme prodlouženou záruku 5 let, kterou získáte registrací přístroje na našem webu. Zařízení nabízí také automatický režim, při kterém se zapíná a vypíná podle vaší aktuální potřeby. A pokud v nádrži dojde voda, integrovaná ochrana proti chodu na sucho čerpadlo vypne a přístroj vás na situaci upozorní speciální kontrolkou. Pohodlnou manipulaci s přístrojem zajišťuje ergonomická rukojeť a praktický nožní spínač, díky němuž čerpadlo snadno vypnete i bez namáhání zad. Oceníte rovněž odpružené nožky přístroje, které zaručují tišší provoz.
Charakteristické znaky a výhody
Pohodlé použití v domácnosti a na zahradě
- Spolehlivé napájení v domácnosti, jakož i tlakově konstantní zahradní zavlažování.
Robustní a s dlouhou životností
- Sériově vybaven předfiltrem, zpětným ventilem a pojistkou proti chodu nasucho.
Vícestupňový pohon čerpadla
- Velmi energeticky úsporný a slyšitelně tišší.
Automatická funkce start/stop
- Dle potřeby se čerpadla automaticky spustí a zastaví.
Optimální nasávání
- Kvalitní čerpadlo okamžitě čerpá vodu z hloubky 8 metrů, např. z cisteren.
Chybové hlášení
- V případě poruchy se zobrazí chyba ve vysávací či tlakové funkci.
Dva vývody vody
- Vícenásobná aplikace: např. zavlažování trávníku a současně zalévání.
Flexibilní připojovací T-hrdlo
- Flexibilně smontovatelný pro optimální přizpůsobení spojených hadic.
Pohodlný nožní spínač
- Pohodlné a vůči zádům šetrné zapnutí a vypnutí.
Ergonomicky tvarované držadlo
- Pohodlná manipulace a snadná přeprava.
Specifikace
Technické údaje
|Jmenovitý příkon (W)
|1200
|Průtok max. (l/h)
|< 6000
|Dodání do (m)
|60
|Tlak (bar)
|max. 6
|Nasávací výška (m)
|8
|Přívodní teplota (°C)
|max. 35
|Připojovací závit
|G1
|Připojovací kabel (m)
|1,85
|Napětí (V)
|230 - 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|13,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|15,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|230 x 540 x 373
Obsah balení
- Připojovací adaptér pro čerpadla se závitem G1
Vybavení
- Optimalizované připojovací hrdlo
- Pohodlný nožní spínač
- Automatika funkce start/stop
- vč. předfiltru a zpětného ventilu
- Ochrana před chodem na sucho
- Velké plnicí hrdlo
- Ergonomické držadlo
- Uložení kabelu
- Chybové hlášení
- Dva vývody vody
- Otočné, hluk tlumící nožky
Oblasti použití
- Pro zavlažování zahrady ze sudů na dešťovou vodu, cisteren nebo studní, např. pomocí postřikovačů.
- Pro přívod užitkové vody do toalet a praček.
Příslušenství
Náhradní díly BP 7 Home & Garden
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
