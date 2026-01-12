Tlakové čerpadlo BP 7 Home & Garden

Výkonné čerpadlo BP 7 Home & Garden s 5stupňovým pohonem zajistí efektivní přísun vody do domácnosti i zavlažovacího systému. Navíc je tiché a šetří energií.

Všestranné čerpadlo BP 7 Home & Garden je ideální pro zavlažování zahrady i zásobování domácnosti užitkovou vodou. Ocení ho zejména majitelé studní nebo nádrží na dešťovou vodu. Díky dvojitému vývodu vody zvládne zásobovat najednou až 2 zařízení – třeba pračku a ostřikovač trávníku. Tichý pětistupňový motor o výkonu 1200 W za hodinu přečerpá téměř 6000 l vody. Oproti běžným čerpadlům navíc při stejném průtoku spotřebuje až o 30 % méně energie. Přístroj je vyroben z vysoce odolných materiálů – jako garanci kvality k němu zdarma nabízíme prodlouženou záruku 5 let, kterou získáte registrací přístroje na našem webu. Zařízení nabízí také automatický režim, při kterém se zapíná a vypíná podle vaší aktuální potřeby. A pokud v nádrži dojde voda, integrovaná ochrana proti chodu na sucho čerpadlo vypne a přístroj vás na situaci upozorní speciální kontrolkou. Pohodlnou manipulaci s přístrojem zajišťuje ergonomická rukojeť a praktický nožní spínač, díky němuž čerpadlo snadno vypnete i bez namáhání zad. Oceníte rovněž odpružené nožky přístroje, které zaručují tišší provoz.

Charakteristické znaky a výhody
Pohodlé použití v domácnosti a na zahradě
  • Spolehlivé napájení v domácnosti, jakož i tlakově konstantní zahradní zavlažování.
Robustní a s dlouhou životností
  • Sériově vybaven předfiltrem, zpětným ventilem a pojistkou proti chodu nasucho.
Vícestupňový pohon čerpadla
  • Velmi energeticky úsporný a slyšitelně tišší.
Automatická funkce start/stop
  • Dle potřeby se čerpadla automaticky spustí a zastaví.
Optimální nasávání
  • Kvalitní čerpadlo okamžitě čerpá vodu z hloubky 8 metrů, např. z cisteren.
Chybové hlášení
  • V případě poruchy se zobrazí chyba ve vysávací či tlakové funkci.
Dva vývody vody
  • Vícenásobná aplikace: např. zavlažování trávníku a současně zalévání.
Flexibilní připojovací T-hrdlo
  • Flexibilně smontovatelný pro optimální přizpůsobení spojených hadic.
Pohodlný nožní spínač
  • Pohodlné a vůči zádům šetrné zapnutí a vypnutí.
Ergonomicky tvarované držadlo
  • Pohodlná manipulace a snadná přeprava.
Specifikace

Technické údaje

Jmenovitý příkon (W) 1200
Průtok max. (l/h) < 6000
Dodání do (m) 60
Tlak (bar) max. 6
Nasávací výška (m) 8
Přívodní teplota (°C) max. 35
Připojovací závit G1
Připojovací kabel (m) 1,85
Napětí (V) 230 - 240
Frekvence (Hz) 50
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 13,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 15,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 230 x 540 x 373

Obsah balení

  • Připojovací adaptér pro čerpadla se závitem G1

Vybavení

  • Optimalizované připojovací hrdlo
  • Pohodlný nožní spínač
  • Automatika funkce start/stop
  • vč. předfiltru a zpětného ventilu
  • Ochrana před chodem na sucho
  • Velké plnicí hrdlo
  • Ergonomické držadlo
  • Uložení kabelu
  • Chybové hlášení
  • Dva vývody vody
  • Otočné, hluk tlumící nožky
Oblasti použití
  • Pro zavlažování zahrady ze sudů na dešťovou vodu, cisteren nebo studní, např. pomocí postřikovačů.
  • Pro přívod užitkové vody do toalet a praček.
Příslušenství
Náhradní díly BP 7 Home & Garden

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.