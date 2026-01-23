Podlahová péče pro dřevo olejované/voskované RM 535, 500ml

Dokonale čisté a vyživené podlahy s olejovo-voskovým finishem. Péče RM 535 zanechává matný lesk a příjemnou vůni včelího vosku.

Ošetřujte své voskované podlahy jemnou, ale účinnou péčí RM 535, která odstraní šmouhy i stopy po obuvi. Vaše podlahy se vám odvděčí dlouhodobě krásným vzhledem a delší životností. Jemný čistič důkladně vyživí dřevěné olejované i voskované povrchy a zanechá pouze příjemnou vůni včelího vosku. Snadno se s ním pracuje a není nutné jej oplachovat. A zašlé dřevo znovu zazáří.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 500
Jednotka balení (Kusy) 8
Hmotnost (kg) 0,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 65 x 655 x 210
Oblasti použití
  • Voskované dřevěné podlahy
  • Dřevěné podlahy s olejovo-voskovým finishem