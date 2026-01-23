RM 503 ČISTIČ OKEN 500 ml
Čistič oken - koncentrát pro čištění všech voděodolných, hladkých povrchů jako jsou sklo, okna, zrcadla, sprchové kouty atd. Déšť rychleji steče a prostředek zpomalí opětovné znečištění.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (ml)
|500
|Jednotka balení (Kusy)
|8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|65 x 65 x 210
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Okna a skleněné plochy
- Dělená okna
- Zrcadla
- Skleněné stoly
- Sprchové kouty