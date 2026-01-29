PROŘEZÁVACÍ PILKA PGS 4-18
Snadná údržba zahrady: Bateriová prořezávací pilka na větve PGS 4-18 vám ulehčí práci s prořezáváním malých až středně velkých větví a keřů.
Odhadovaný výkon (průměr větve 5 cm):
- Baterie 18 V / 2,5 Ah – 120 řezů
- Baterie 18 V / 5 Ah – 240 řezů
Bateriová prořezávací pila na větve PGS 4-18 je ideální pro řezání větví o průměru až 80 mm. Díky odnímatelné čepeli na větve můžete bezpečně a snadno pracovat a zároveň zabránit sklouznutí větví. Demontáž pilových čepelí je snadná a nevyžaduje žádné nářadí. Pokud si dokoupíte teleskopický nástavec (není součástí dodávky), tak dokonce i práce ve výškách až 3,5 metru se stane hračkou.
Charakteristické znaky a výhody
Prémiová pilová čepel vyrobená v NěmeckuPro optimální řezný výkon.
Výměna pilového kotouče bez použití nářadíRychlá a snadná výměna pilového kotouče bez potřeby nářadí.
Odnímatelná rukojeťZajišťuje bezpečné uchopení i při řezání jednou rukou. Lze vyjmout (bez nutnosti použití nářadí), aby vyhovoval danému úkolu.
Odnímatelná bateriová základna
- Pila se připojuje k teleskopickému nástavci bez přidání hmotnosti navíc.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
- Zařízení lze používat se všemi bateriemi Kärcher bateriové platformy 18 V Battery Power.
Pogumovaná rukojeť
- Pro maximální komfort – zejména při déle trvající práci.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Počet úderů (min?-1)
|max. 2500
|Průměr řezu s uchycením na větve (mm)
|max. 50
|Průměr řezů bez uchecení na větve (mm)
|max. 80
|Délka pilové čepele (mm)
|150
|Hlučnost (dB(A))
|83
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Výkon na jedno nabití* (?ezy)
|max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5,0 Ah)
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|1,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|475 x 89 x 174
* Ø větví: 5 cm
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Hák na větve
- Patka baterie
- Pilová čepel: Dřevo
Videa
Oblasti použití
- Větve
Náhradní díly PGS 4-18
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
