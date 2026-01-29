PROŘEZÁVACÍ PILKA PGS 4-18

Snadná údržba zahrady: Bateriová prořezávací pilka na větve PGS 4-18 vám ulehčí práci s prořezáváním malých až středně velkých větví a keřů.

Odhadovaný výkon (průměr větve 5 cm):

Bateriová prořezávací pila na větve PGS 4-18 je ideální pro řezání větví o průměru až 80 mm. Díky odnímatelné čepeli na větve můžete bezpečně a snadno pracovat a zároveň zabránit sklouznutí větví. Demontáž pilových čepelí je snadná a nevyžaduje žádné nářadí. Pokud si dokoupíte teleskopický nástavec (není součástí dodávky), tak dokonce i práce ve výškách až 3,5 metru se stane hračkou.

Charakteristické znaky a výhody
Prořezávací pila PGS 4-18: Prémiová pilová čepel vyrobená v Německu
Pro optimální řezný výkon.
Prořezávací pila PGS 4-18: Výměna pilového kotouče bez použití nářadí
Rychlá a snadná výměna pilového kotouče bez potřeby nářadí.
Prořezávací pila PGS 4-18: Odnímatelná rukojeť
Zajišťuje bezpečné uchopení i při řezání jednou rukou. Lze vyjmout (bez nutnosti použití nářadí), aby vyhovoval danému úkolu.
Odnímatelná bateriová základna
  • Pila se připojuje k teleskopickému nástavci bez přidání hmotnosti navíc.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
  • Zařízení lze používat se všemi bateriemi Kärcher bateriové platformy 18 V Battery Power.
Pogumovaná rukojeť
  • Pro maximální komfort – zejména při déle trvající práci.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Počet úderů (min?-1) max. 2500
Průměr řezu s uchycením na větve (mm) max. 50
Průměr řezů bez uchecení na větve (mm) max. 80
Délka pilové čepele (mm) 150
Hlučnost (dB(A)) 83
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Výkon na jedno nabití* (?ezy) max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5,0 Ah)
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 1,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 475 x 89 x 174

* Ø větví: 5 cm

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Hák na větve
  • Patka baterie
  • Pilová čepel: Dřevo
Prořezávací pila PGS 4-18
Videa

Oblasti použití
  • Větve
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly PGS 4-18

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

