NŮŽKY NA VĚTVE TLO 18-32 BATTERY
Bateriové nůžky na větve TLO 18-32 Battery s vysoce kvalitní dvojitou čepelí umožňují snadné a šetrné stříhání větví o průměru až 3 cm.
Odhadovaný výkon (průměr větve 3 cm):
- Baterie 18 V / 2,5 Ah – 375 řezů
- Baterie 18 V / 5 Ah – 750 řezů
S aku nůžkami na větve TLO 18-32 Battery snadno omladíte stromy a odstraníte uschlé větve i vysoko nad zemí. Dlouhá pogumovaná rukojeť se díky ergonomickému tvarování pohodlně drží i po delší době. Dvojitá ocelová čepel zajistí precizní a šetrný střih. Teflonová povrchová úprava ostří navíc zaručí jeho dlouhou životnost. Bezpečnostní blokování pak brání neúmyslnému spuštění nůžek. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.
Charakteristické znaky a výhody
18 V Kärcher Battery Power bateriová platformaZařízení lze používat se všemi bateriemi Kärcher bateriové platformy 18 V Battery Power.
Dvojitá čepelStříhají obzvláště přesně a šetrně.
Velký dosahBez problémů dosáhnou i na větve ve větší výšce.
Zafixovatelný hák
- Pomocí zafixovatelnému háku lze ze stromu uvolnit uvázlé větve.
Bezpečnostní zablokování
- Zabraňuje neúmyslnému spuštění nůžek na větve.
Pogumovaná rukojeť
- Pro maximální komfort – zejména při déle trvající práci.
Ocelový nůž s teflonovou povrchovou úpravou
- Vysoce kvalitní ocelový nůž zabezpečuje dlouhou životnost.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Pohon
|Kartáčový motor
|Celková délka (cm)
|91
|Tloušťka řezu odumřelého dřeva (cm)
|2,8
|Tloušťka řezu čerstvého dřeva (cm)
|3
|Stříhací síla (Nm)
|250
|Hlučnost (dB(A))
|80
|Materiál čepele
|Ocel s teflonovou povrchovou úpravou
|Tloušťka čepele (mm)
|4,8
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Výkon na jedno nabití* (?ezy)
|max. 375 (2,5 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|911 x 96 x 209
* Ø větví: 3 cm
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
Vybavení
- Rukojeť: pevný, jednoramenný
- Druh nože: Obtok
- Hák na větve
Videa
Oblasti použití
- Větve ve větší výšce
- Větve
