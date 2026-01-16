NŮŽKY NA VĚTVE TLO 18-32 BATTERY

Bateriové nůžky na větve TLO 18-32 Battery s vysoce kvalitní dvojitou čepelí umožňují snadné a šetrné stříhání větví o průměru až 3 cm.

Odhadovaný výkon (průměr větve 3 cm):

S aku nůžkami na větve TLO 18-32 Battery snadno omladíte stromy a odstraníte uschlé větve i vysoko nad zemí. Dlouhá pogumovaná rukojeť se díky ergonomickému tvarování pohodlně drží i po delší době. Dvojitá ocelová čepel zajistí precizní a šetrný střih. Teflonová povrchová úprava ostří navíc zaručí jeho dlouhou životnost. Bezpečnostní blokování pak brání neúmyslnému spuštění nůžek. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

Charakteristické znaky a výhody
Zahradnické nůžky TLO 18-32 Battery: 18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
Zařízení lze používat se všemi bateriemi Kärcher bateriové platformy 18 V Battery Power.
Zahradnické nůžky TLO 18-32 Battery: Dvojitá čepel
Dvojitá čepel
Stříhají obzvláště přesně a šetrně.
Zahradnické nůžky TLO 18-32 Battery: Velký dosah
Velký dosah
Bez problémů dosáhnou i na větve ve větší výšce.
Zafixovatelný hák
  • Pomocí zafixovatelnému háku lze ze stromu uvolnit uvázlé větve.
Bezpečnostní zablokování
  • Zabraňuje neúmyslnému spuštění nůžek na větve.
Pogumovaná rukojeť
  • Pro maximální komfort – zejména při déle trvající práci.
Ocelový nůž s teflonovou povrchovou úpravou
  • Vysoce kvalitní ocelový nůž zabezpečuje dlouhou životnost.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Pohon Kartáčový motor
Celková délka (cm) 91
Tloušťka řezu odumřelého dřeva (cm) 2,8
Tloušťka řezu čerstvého dřeva (cm) 3
Stříhací síla (Nm) 250
Hlučnost (dB(A)) 80
Materiál čepele Ocel s teflonovou povrchovou úpravou
Tloušťka čepele (mm) 4,8
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Výkon na jedno nabití* (?ezy) max. 375 (2,5 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 2,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 911 x 96 x 209

* Ø větví: 3 cm

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Vybavení

  • Rukojeť: pevný, jednoramenný
  • Druh nože: Obtok
  • Hák na větve
Zahradnické nůžky TLO 18-32 Battery
Zahradnické nůžky TLO 18-32 Battery

Videa

Oblasti použití
  • Větve ve větší výšce
  • Větve
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly TLO 18-32 Battery

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.