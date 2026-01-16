VYSAVAČ LISTÍ BLV 18-200 BATTERY

AKU vysavač listí BLV 18-200 Battery (18 = bateriová platforma 18 V, 200 = maximální rychlost vzduchu 200 km/h) vysává, fouká a je tak nepostradatelný pro uklízení zahrady. Výhodou je výkonná funkce Turbo Boost.

Odhadovaný výkon (vysávání/foukání):

Zahradní vysavač si své uplatnění najde nejen na podzim. Také na jaře je třeba zahradu očistit od padajících květů, lístků, uvadlé zelené apod. Proto je tu náš AKU vysavač listí BLV 18-200 Battery – šikovný pomocník, který zaujme jak svým výkonem, tak pohodlným užíváním. K dispozici jsou dvě rukojetě pro optimální rozložení hmotnosti, která je už tak sama o sobě velmi nízká. Samozřejmostí je i vychytaná ergonomie, a nakonec potěší i odnímatelná vodící kolečka, díky kterým je práce ještě efektivnější a pohodlnější. Vysavač na listí snadno odstraní dokonce i mokré listí ze špatně přístupných rohů. Kromě vysávání ho lze využít i jako fukar na listí – přístroj stačí jednoduše přepnout pomocí volící páčky. Při vysávání je využit velký vak na listí, ve kterém se veškerý zelený odpad rovnou drtí nadrobno. Volit si můžete i mezi stupni otáček od jemného proudění vzduchu až po funkci Turbo Boost. Baterie ani nabíječka nejsou součástí zahradního vysavače.

Charakteristické znaky a výhody
Vysavač listí BLV 18-200 Battery: Turbo Boost
Turbo Boost
Umožňuje krátkodobé zvýšení výkonu funkce vysavače a fukaru.
Vysavač listí BLV 18-200 Battery: Variabilní regulace otáček
Variabilní regulace otáček
Umožňuje plynulé přizpůsobení rychlosti podle příslušného úkolu.
Vysavač listí BLV 18-200 Battery: Volicí páčka pro nastavení funkce
Volicí páčka pro nastavení funkce
Plynulé přecházení mezi vysáváním a foukáním, je možná i kombinace.
Druhá rukojeť
  • Zabezpečuje optimální rozložení hmotnosti a jednoduchou manipulaci.
Odnímatelná vodicí kolečka
  • Práce je lehčí a zároveň efektivnější.
Koš o objemu 45 litrů
  • Zaručuje dlouhou práci bez přerušování.
Bezkartáčový motor
  • Pro delší dobu chodu a delší životnost nářadí.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Pohon Bezkartáčový motor
Tlačítko Turbo Boost ano
Regulace rychlosti ano
Hlučnost (dB(A)) 107
Režim foukání: rychlost vzduchu (km/h) max. 200
Režim vysávání: rychlost vzduchu (km/h) max. 130
catch bag volume (l) 45
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Výkon na jedno nabití – režim foukání (m²) max. 425 (2,5 Ah) / max. 850 (5,0 Ah)
Výkon na jedno nabití – režim vysávání (l) max. 45 (2,5 Ah) / max. 90 (5,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Barva Černá
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1243 x 171 x 376

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Vak
  • Odnímatelná vodicí kolečka
  • Ramenní popruh
Oblasti použití
  • Odstraňování listí kolem domu
  • Odstraňování zeleného odpadu po řezu křoví a větví
  • Cesty kolem domu
  • Oblasti kolem domu a zahrady
Náhradní díly BLV 18-200 Battery

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.