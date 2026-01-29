FUKAR NA LISTÍ LBL 2 BATTERY
AKU fukar na listí LBL 2 Battery dosahuje max. rychlosti vzduchu 210 km/h a je dokonale vyvážen pro práci bez námahy.
Odhadovaný plošný výkon:
- Baterie 18 V / 2,5 Ah – 400 m2
- Baterie 18 V / 5 Ah – 800 m2
AKU fukar na listí LBL 2 o bateriové platformě 18 V nabízí silný výkon pro jakoukoli práci s listím. Fukar na listí dosahuje maximální rychlosti vzduchu 210 km/h a potěší i dokonalou ergonomií a vyvážeností pro snazší práci. Aby bylo možné listí uvolnit a cíleně s ním pohybovat, je fukar vybavený odnímatelnou plochou hubicí s ostrou hranou. Baterie není součástí balení.
Charakteristické znaky a výhody
Trubka fukaruÚčinné odstraňování listí a volných nečistot kolem domu a v zahradě.
Odnímatelná plochá hubicePro přesné a bodové čištění. Listí lze například foukat na jednu hromadu.
Integrovaná ostrá hranaMokré listí a přilepené nečistoty odstraníte ostrou hranou.
Ergonomický design
- Dokonale vyvážený pro práci bez únavy.
Bajonetový uzávěr
- Pro nenáročnou úschovu můžete trubku fukaru jednoduše odejmout.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
- Dlouhá životnost a vysoká výkonnost díky lithium-iontovým článkům.
- Výměnnou baterii lze použít i v dalších zařízeních Kärcher na bateriové platformě 18 V Battery Power.
- Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Rychlost vzduchu (km/h)
|max. 210
|Průtok vzduchu (m³/h)
|220
|Regulace rychlosti
|ne
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah)
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|975 x 170 x 305
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Trubka fukaru
- Plochá hubice včetně ostré hrany
Videa
Oblasti použití
- Odstraňování listí kolem domu
- Odstraňování zeleného odpadu po řezu křoví a větví
- Cesty kolem domu
- Oblasti kolem domu a zahrady
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LBL 2 Battery
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
