AKU multifunkční světlo MFL 2-18
Multifunkční svítilna na baterii přináší světlo do tmy všude tam, kde je potřeba. Obsahuje funkci powerbanky pro nabíjení elektronických zařízení, jako jsou chytré telefony nebo tablety.
Praktická multifunkční svítilna na baterii poskytuje lepší světelné podmínky všude tam, kde je potřeba více světla, ať už při práci, nebo při volnočasových aktivitách. Díky dvěma úrovním jasu a maximálnímu výkonu 280 lumenů lze lampu nastavit tak, aby vyhovovala různým způsobům použití. Flexibilní otočná hlava svítidla má dva klouby, které nasměrují světlo přesně tam, kam je potřeba. Rukojeť pro přenášení usnadňuje přenášení bateriové lampy. Lze ji použít jako powerbanku pro ještě větší funkčnost: malá elektronická zařízení, jako jsou smartphony nebo tablety, lze nabíjet z jednoho portu USB-A a jednoho portu USB-C. Tlačítko aktivace USB zabraňuje napájení v pohotovostním režimu, když se porty USB nepoužívají. Po 30 sekundách bez připojeného zařízení se porty USB vypnou, aby nedošlo k předčasnému vybití baterie. (Baterie a nabíječka nejsou součást balení)
Charakteristické znaky a výhody
Dvě úrovně jasuJas lze nastavit podle toho, zda je požadován maximální jas nebo tlumené světlo. Maximální světelný výkon 280 lumenů.
Flexibilní otočná světelná hlava se dvěma kloubySvětlo lze nasměrovat pod libovolným úhlem pro optimální osvětlení bez ohledu na polohu bateriové lampy.
Integrovaná powerbanka1× USB-A a 1× USB-C. Lze je použít k nabíjení malých elektronických zařízení, jako jsou chytré telefony nebo tablety, když není k dispozici elektrické připojení.
Komfortní držadlo
- Kompaktní velikost, snadné přenášení.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
- Zařízení lze používat se všemi bateriemi Kärcher bateriové platformy 18 V Battery Power.
- Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Dlouhá životnost a vysoká výkonnost díky lithium-iontovým článkům.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Úrovně jasu
|2
|Světelná tok (lm)
|max. 280
|Výstupní výkon USB-A (A)
|0,5
|Výstupní výkon USB-C (A)
|2
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 540 (2,5 Ah) / max. 1080 (5,0 Ah)
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|0,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|100 x 102 x 199
Vybavení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- USB-A port
- USB-C port
Videa
Oblasti použití
- Pro osvětlení tmavých prostor při práci v dílně, sklepě nebo na půdě.
- Sklep
- Dílna
- Balkon
- Terasa
- Na cestách
- Stan / campingová výbava
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly MFL 2-18
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.