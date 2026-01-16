NŮŽKY NA TRÁVU GSH 18-20 BATTERY

AKU nůžky na trávu GSH 18-20 Battery (18 = bateriová platforma 18 V, 20 = délka střihu s lištou na keře 20 cm) pro dokonalou linii a přesné výsledky stříhání a tvarování keřů.

Odhadovaný výkon tráva/keř:

TIP: Přečtěte si článek na recenzi, jak proběhlo testování těchto AKU nůžek na trávu/keře.

Oko zahradníka potěší čisté linie a perfektní tvary, díky nimž zahrada vypadá jako ze zámku. Perfekcionista nikdy nebude spokojený s nedokonalostmi podél kamenů, cest nebo terasy, kde sekačka nikdy nedocílí dokonalé čistého okraje. A proto tu jsou aku nůžky na trávu a malé keře GSH 18-20 Battery, které vaši zahradu zbaví každé malé nedokonalosti. Snadno se ovládají a díky ergonomicky tvarované rukojeti skvěle padnou do ruky. S jediným strojem zvládnete péči o malé keře i trávník – a to díky dvěma výměnným lištám. Praktická 12cm čepel na trávu precizně zastřihne okraje trávníku podél obrubníku i na jiných obtížně přístupných místech. A když je hotovo, bez použití nářadí ji snadno vyměníte za diamantem broušenou lištu na keře. Ta v okamžiku odstraní přerostlé větvičky a vytvaruje ho podle vašich představ. Díky chrániči špičky se s ní lehce pracuje i v okolí zdí či dlažby. Po práci pak nůžky pomocí praktického očka zavěsíte na zeď dílny. Výkonné aku nůžky zvládnou na jedno nabití ostříhat i několik set metrů zeleně. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.

Charakteristické znaky a výhody
Nůžky na trávu GSH 18-20 Battery: Funkce 2 v 1
Funkce 2 v 1
Snadné přecházení mezi nůžkami na trávu a na keře – podle potřeby.
Nůžky na trávu GSH 18-20 Battery: Výměna lišty bez použití nářadí
Výměna lišty bez použití nářadí
Díky inteligentnímu šroubovacímu systému.
Nůžky na trávu GSH 18-20 Battery: Lišta broušená diamantem s oboustrannými čepelemi
Lišta broušená diamantem s oboustrannými čepelemi
Dosahují přesných výsledků.
Chránič špičky lišty a upevňovací oko
  • Pro uložení na malém prostoru.
Ergonomická rukojeť
  • Pro příjemné držení i při delší práci.
Bezpečnostní vypínač
  • Zabraňuje neúmyslnému spuštění nůžek na trávu a keře.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
  • Real Time Technology s LCD displejem baterie: zbývající doba chodu, zbývající doba nabíjení a kapacita baterie. Dlouhá životnost a velký výkon díky lithium-iontovým článkům. Výměnnou baterii lze používat i v dalších zařízeních Kärcher na platformě 18 V Battery Power.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Délka střihu s lištou na keře (cm) 20
Rozteč zubů lišty na keře (mm) 10
Šířka střihu s čepelí na trávu (cm) 12
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Výkon na jedno nabití – stříhání keřů* (m) max. 800 (2,5 Ah) / max. 1600 (5,0 Ah)
Výkon na jedno nabití – stříhání trávy (m) max. 1000 (2,5 Ah) / max. 2000 (5,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 100 (2,5 Ah) / max. 200 (5,0 Ah)
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 1,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 582 x 100 x 174

Délka čepele

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
  • Lišta na keře
  • Čepel na trávu
  • Ochrana čepele

Vybavení

  • Závěsné oko
Nůžky na trávu GSH 18-20 Battery
Nůžky na trávu GSH 18-20 Battery

Videa

Oblasti použití
  • Okraje trávníku, například podél záhonů nebo cestiček.
  • Zmlazovací střih a tvarovací střih křovin a keřů
  • Keře
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly GSH 18-20 Battery

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

