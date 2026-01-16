NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT HGE 18-50 BATTERY
AKU nůžky na živý plot HGE 18-50 Battery (18 = bateriová platforma 18 V, 50 = řezná delka 50 cm) pro pohodlnou, bezpečnou a přesnou práci. Vybavené rukojetí otočnou o 180° a praktickou sběrnou lištou.
Odhadovaný výkon (výška živého plotu 1 m, příčný řez):
- Baterie 18 V / 2,5 Ah – 325 m
- Baterie 18 V / 5 Ah – 650 m
Aku nůžky na živý plot HGE 18-50 precizně vytvarují keře ze všech stran. Díky otočné ergonomické rukojeti až o 180 stupňů se přizpůsobí vaší pracovní pozici, takže se vám při stříhání neunaví ruce ani při vertikálním, ani horizontálním stříhání. Diamantem broušené nože perfektně zastřihnou okraje živého plotu a zásluhou antiblokačního systému pracují rychle a precizně. Pomocí integrované funkce řezání navíc odstraníte i silnější větve. Stříhání vám půjde snadněji od ruky také zásluhou sběrné lišty, která odkloní vzniklé odřezky na zem, místo toho, aby se zachytily na keřích. Díky bezpečnostnímu spínači se však přístroj nespustí dříve, než budete skutečně připraveni k práci. Lehce a bezpečně upravíte také zeleň v okolí zdí – nechtěnému kontaktu s překážkami a poškození čepele zamezí praktický chránič špičky nože. A po práci oceníte i praktické skladování, nejvíce místa ušetříte, když plotostřih zavěsíte na zeď za očko na špičce čepele. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.
Charakteristické znaky a výhody
Otočná rukojeťRukojeť lze pro pohodlný pracovní postoj otočit v několika stupních o 180°.
Sběrná lištaPřemisťuje ostříhané části živého plotu, které by jinak padaly do plotu, pohodlně na zem před uživatele.
Funkce řezáníObzvláště praktické u živých plotů s jednotlivými silnějšími větvemi.
Lišta broušená diamantem
- Lišta zabezpečuje přesný výsledek stříhání.
Ergonomická rukojeť
- Pro příjemné a bezpečné držení i při delší práci.
Kontrolní stráž
- Chrání ostří a předchází poškození budov a země.
- S integrovaným zavěšením pro praktické uložení na zeď.
Bezpečnostní zapínání dvěma rukama
- Proti neúmyslnému spuštění plotových nůžek.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
- Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
- Výměnnou baterii lze použít i v dalších zařízeních Kärcher na bateriové platformě 18 V Battery Power.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Řezná délka (cm)
|50
|Rozteč zubů (mm)
|22
|Regulace rychlosti
|ne
|Rychlost nože (?ezy/min)
|2700
|Typ čepele
|Děrované, diamantové broušení
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Výkon na jedno nabití* (m)
|max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 40 (2,5 Ah) / max. 80 (5,0 Ah)
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|4,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|970 x 213 x 188
* Výška živého plotu: 1 m, stříhání z jedné strany
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Ochrana čepele
- Sběrná lišta
Vybavení
- Rukojeť: otočný
- Funkce řezání
- Kontrolní stráž
- Závěsné oko
Videa
Oblasti použití
- Živé ploty, keře
- Keře
Náhradní díly HGE 18-50 Battery
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
