TELESKOPICKÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT PHG 18-45 BATTERY
Bateriové teleskopické nůžky na živé ploty PHG 18-45 Battery (18 = bateriová platforma 18 V, 45 = řezná delka 45 cm) s prodlužovacím nástavcem umožňují stříhání bez žebříku. Úhlově nastavitelná hlava nůžek umožňuje stříhání různých tvarů.
Odhadovaný výkon (výška živého plotu 1 m, příčný řez):
- Baterie 18 V / 2,5 Ah – 250 m
- Baterie 18 V / 5 Ah – 500 m
Živé ploty jsou chloubou zahrady, někdy však jejich údržba ve výškách může být náročná, dokonce až nebezpečná. Ne však s aku teleskopickými nůžkami na živý plot PHG 18-45 Battery, které dosáhnou až do výšky až 4 metrů. Při stříhání zeleně tak můžete zůstat nohama pevně a bezpečně na zemi. Žebřík tak už potřebovat nebudete. Pohodlný ramenní popruh při práci odlehčí vašim zádům u ramenům. Diamantem broušený nůž zajistí precizní střih, v přední části je navíc uzpůsoben k řezání, takže odstraní i silnější větve. Díky úhlově nastavitelné hlavě nůžek (lze ji otáčet ve 115 stupních) keř hladce vytvarujete ze všech stran. Praktická sběrná lišta smete odřezky na zem místo toho, aby se uchycovali na keřích, což zajistí dokonalé výsledky střihu a usnadní úklid. Plotostřihu nechybí ani bezpečnostní prvky – zapínání s pojistkou, které brání nechtěnému spuštění stroje, nebo integrovaný chránič proti poškození zdí nebo čepele samotné. Ten je navíc opatřen šikovným očkem pro zavěšení stroje, což šetří místo ve vaší garáži nebo zahradním domku. Baterie a nabíječka nejsou součástí balení.
Charakteristické znaky a výhody
Prodlužovací nástavec
- Umožňuje stříhání vysokých živých plotů. Se šroubovacími rychlouzávěry a uložením na malém prostoru.
Úhlově nastavitelná hlava nůžek
- 4 stupně v rozsahu 115° umožňují stříhání různých tvarů.
Sběrná lišta
- Ostříhané části živého plotu tak neskončí v živém plotu, nýbrž prakticky před ním.
Funkce řezání
- Díky integrované funkci řezání lze řezat i silnější větve.
Ramenní popruh
- Optimální rozložení hmotnosti zabraňuje únavě paží při delší práci.
Lišta broušená diamantem
- Lišta zabezpečuje přesné stříhání a celkově čistý výsledek.
Ergonomická rukojeť
- Příjemné držení i při delší práci díky ergonomické rukojeti.
Bezpečnostní zapínání
- Bezpečnostní zapínání zabraňuje neúmyslnému spuštění plotových nůžek.
Kontrolní stráž
- Chrání ostří a předchází poškození budov a země.
- S integrovaným zavěšením pro praktické uložení na zeď.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
- S LCD displejem (ukazatel zbývající doby chodu, doby nabíjení a kapacity) a Real Time Technology.
- Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
- Výměnnou baterii lze používat i v dalších zařízeních na platformě 18 V.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Řezná délka (cm)
|45
|Rozteč zubů (mm)
|18
|Úhel hlavy nůžek (°)
|115
|Typ čepele
|Děrované, diamantové broušení
|Rychlost nože (?ezy/min)
|2700
|Pohon
|Kartáčový motor
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Výkon na jedno nabití* (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|2910 x 122 x 240
* Šířka živého plotu: 1 m, vodorovné stříhání
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Ochrana čepele
- Sběrná lišta
- Prodlužovací nástavec
- Ramenní popruh
Vybavení
- Funkce řezání
- Kontrolní stráž
- Závěsné oko
Videa
Oblasti použití
- Živé ploty, keře
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly PHG 18-45 Battery
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.