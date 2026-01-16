ODSTRAŇOVAČ PLEVELE WRE 18-55 BATTERY
Bateriový odstraňovač plevele WRE 18-55 Battery umožňuje odstranění mechu a plevelu na tvrdém povrchu. Ideální pro cesty, terasy a vchody.
Odhadovaný plošný výkon:
- Baterie 18 V / 2,5 Ah – 15 m2
- Baterie 18 V / 5 Ah – 30 m2
Odstraňovač plevelů WRE 18-55 umožňuje šetrné odstraňování plevelů. V kombinaci s výkonným motorem a vysokou rychlostí otáčení kartáče zajišťuje nastavitelná hlava kartáče s vysoce účinnými nylonovými štětinami, že suchý mech a plevel lze bez námahy odstranit z tvrdých povrchů. Kromě toho je možné pomocí nového zamykacího systému jednoduše vyměnit kluziště. Ergonomický design odstraňovače plevelů zajišťuje, že s ním bude pracovat pohodlně, aniž byste museli procházet po zemi. Baterie a nabíječka baterií nejsou součástí dodávky.
Charakteristické znaky a výhody
Inovativní nylonový kartáčSpeciálně seřízené nylonové štětiny a vysoká rychlost otáčení kartáčem pro povrchové odstranění suchého mechu a plevelů.
Asistence blízkosti360 ° rotační polokoule podporuje optimální pracovní polohu bez námahy.
Výměna štětin bez použití nářadíPro snadnou výměnu opotřebovaného ostří.
Výkyvná čisticí hlava
- Úhly lze individuálně nastavit tak, aby vyhovovaly různým situacím čištění a uživatelům různých výšek.
Hliníková teleskopická tyč
- Umožňuje vzpřímenou pracovní polohu pro uživatele různých výšek.
Ergonomická rukojeť
- Komfortní držení těla při práci šetrné k zádům.
Smyčka pro zavěšení zařízení integrovaného do rukojeti
- Pro snadné skladování/zavěšení.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
- Zaručuje maximální mobilitu a flexibilitu.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|2300 - 2800
|Průměr kartáče (mm)
|180
|Materiál štětin
|Nylon
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|cca 15 (2,5 Ah) / cca 30 (5,0 Ah)
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|2,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|4,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1320 x 230 x 380
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Svazek štětin: 2 Kusy
Vybavení
- Ochrana proti postříkání
- Parkovací poloha
- Hliníková teleskopická tyč
- Závěsné oko
- Bezpečnostní vypínač
Videa
Oblasti použití
- Mech
- Plevel
- Kamenné povrchy
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly WRE 18-55 Battery
