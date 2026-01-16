AKU ŘETĚZOVÁ PILA CNS 18-30 BATTERY
Bateriová řetězová pila CNS 18-30 Battery (18 = bateriová platforma 18 V, 30 = délka lišty 30 cm) se systémem napínání řetězu bez použití nářadí. Jednoduchá manipulace, mnohostranné použití a perfektní údržba stromů.
Odhadovaný výkon (průměr větve 10 cm):
- Baterie 18 V / 2,5 Ah – 35 řezů
- Baterie 18 V / 5 Ah – 70 řezů
Bateriová řetězová pila CNS 18-30 Battery od firmy Kärcher je díky malé hmotnosti a ideální délce lišty perfektně vhodná pro komfortní a mnohostranné použití při údržbě stromů. Díky vynikající rychlosti řetězu jde veškeré řezání rychle a bez námahy od ruky. Díky systému napínání řetězu bez použití nářadí a automatickému mazání řetězu je ovládání bateriové řetězové pily velmi jednoduché. Na základě kombinace brzdy řetězové pily a dvoustupňového odblokování je mimořádně bezpečná. Součástí dodávky je nářadí, lišta, řetěz, chránič lišty a láhev s olejem.
Charakteristické znaky a výhody
Napínání řetězu bez dalšího nářadíSnadné napínání řetězu otočením napínacího šroubu
Automatické mazání řetězuPro bezúdržbové použití bateriové řetězové pily.
Ochrana proti zpětnému rázuŘetěz se okamžitě zastaví – pro maximální bezpečnost v případě zpětného rázu.
Drápkový doraz
- Bezpečné vedení a přesné řezy díky zafixování řetězové pily k řezané větvi.
Prvotřídní rychlost
- Rychlost řetězu 10 m/s – pro rychlé řezání.
Mnohostranné použití
- Lišta o délce 30 centimetrů je mnohostranně použitelná.
Bezpečnostní zablokování
- Zabraňuje neúmyslnému spuštění řetězové pily.
Průhledná nádržka na olej
- Množství oleje lze kdykoli zkontrolovat pomocí průhledného okénka.
Bezkartáčový motor
- Pro delší dobu chodu a delší životnost nářadí.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
- Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
- Výměnnou baterii lze použít i v dalších zařízeních Kärcher na bateriové platformě 18 V Battery Power.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Lišta (cm)
|30
|Rychlost řetězu (m/s)
|10
|Rozteč řetězu
|3/8" LP
|Tloušťka článků řetězu
|1,1 mm / 0,043"
|Počet článků řetězu
|45
|Kapacita nádrže na olej (ml)
|200
|Garantovaná hladina hluku (dB(A))
|101
|Hodnota vibrací přední držadlo (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
|3,5
|Hodnota vibrací zadní rukojeti (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²)
|5,2
|Pohon
|Bezkartáčový motor
|Typ baterie
|Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Výkon na jedno nabití* (?ezy)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5,0 Ah)
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|690 x 230 x 245
* Ø větví: 10 cm
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Lišta
- Pilový řetěz
- Láhev s olejem
Vybavení
- Chránič řetězu
- Napínání řetězu bez dalšího nářadí
- Automatické mazání řetězu
- Brzda řetězu
- Ukazatel množství oleje
Videa
Oblasti použití
- Větve
- Palivové dřevo
- Kácení malých stromů
