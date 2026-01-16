TELESKOPICKÁ ŘETĚZOVÁ PILA PSW 18-20 BATTERY
AKU teleskopická řetězová pila PSW 18-20 Battery (18 = bateriová platforma 18 V, 20 = délka lišty 20 cm) snadno dosáhne na všechny větve ve výšce až 4 metrů. Pro bezpečnou a komfortní péči o stromy.
Odhadovaný výkon (průměr větvě 5 cm):
- Baterie 18 V / 2,5 Ah – 80 řezů
- Baterie 18 V / 5 Ah – 160 řezů
Díky praktickému prodlužovacímu nástavci je AKU teleskopická řetězová pila PSW 18-20 Battery perfektně vhodná pro údržbu stromů ve výšce. Optimalizovaný úhel lišty 30° umožňuje pohodlné řezání větví ve výšce až 4 metrů, zatímco samotný člověk stojí bezpečně na zemi. Jednoduché napínání řetězu a jeho automatické mazání zabezpečují snadné ovládání. Ramenní popruh, který je součástí dodávky, usnadňuje manipulaci i při delší práci. Součástí dodávky řetězové pily je nářadí, lišta, řetěz, chránič lišty, ramenní popruh, imbusový klíč pro napínání řetězu a láhev s olejem. Baterie není součástí.
Charakteristické znaky a výhody
Jednoduché napínání řetězuJednoduše dostupný šroub pro napínání řetězu.
Automatické mazání řetězuPro bezúdržbové použití teleskopické pily.
Rychlošroubovací uzávěrTeleskopickou pilu lze rozložit na tři části a díky tomu ji pohodlně uložit.
Praktický ramenní popruh
- Díky optimálnímu rozložení hmotnosti nehrozí únava paží a ramen.
Prodlužovací nástavec
- Z lehkého sklolaminátu – pro bezproblémové řezání větví ve výšce až 4 metry.
Stabilizační hák
- Umožňuje bezpečné a přesné řezání větví.
Optimalizovaný úhel lišty 30°
- Pro pohodlnou práci ze země.
Bezpečnostní zablokování
- Zabraňuje neúmyslnému spuštění teleskopické pily.
Průhledná nádržka na olej
- Množství oleje lze kontrolovat pomocí průhledného okénka.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
- Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
- Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
- Výměnnou baterii lze použít i v dalších zařízeních Kärcher na bateriové platformě 18 V Battery Power.
Specifikace
Technické údaje
|Zařízení na baterii
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Lišta (cm)
|20
|Úhel lišty (°)
|30
|Rychlost řetězu (m/s)
|5,5
|Rozteč řetězu
|3/8" LP
|Tloušťka článků řetězu
|1,1 mm / 0,043"
|Počet článků řetězu
|33
|Kapacita nádrže na olej (ml)
|50
|Garantovaná hladina hluku (dB(A))
|95
|Hodnota vibrací přední držadlo (ΔK=1.5 m/s²) (m/s²)
|1,3
|Hodnota vibrací zadní rukojeti (ΔK = 1,5 m / s²) (m/s²)
|1,2
|Délka s prodloužením (m)
|2,9
|Délka bez prodloužení (m)
|2
|Napětí (V)
|18
|Výkon na jedno nabití* (?ezy)
|max. 80 (2,5 Ah) / max. 160 (5,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|2980 x 95 x 187
* Ø větví: 5 cm
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky
- Lišta
- Pilový řetěz
- Láhev s olejem
- Ramenní popruh
- Inbusový klíč pro napínání řetězu
Vybavení
- Chránič řetězu
- Automatické mazání řetězu
- Ukazatel množství oleje
Videa
Oblasti použití
- Větve ve větší výšce
- Kácení malých stromů
