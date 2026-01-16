STRUNOVÁ SEKAČKA LTR 18-25 BATTERY

AKU strunová sekačka LTR 18-25 Battery (18 = bateriová platforma 18 V, 25 = průměr záběru struny 25 cm) padne ergonomicky do ruky, je extrémně lehká a vyznačuje se jednoduchým ovládáním. Baterie není součástí dodávky.

Odhadovaný výkon u okraje trávníku:

AKU strunová sekačka LTR 18-25 Battery pracuje spolehlivě a tiše. Mimořádně praktická je kroucená žací struna, která nejenže zabezpečuje přesné sekání, ale také se bez problémů dostane do všech rohů a úzkých míst na zahradě. U této strunovky se nemusíte o nic starat – ideální délka struny se nastavuje automaticky. Kromě toho funkce sekání okrajů zabezpečuje čisté okraje trávníku podél cest a teras. AKU strunovka je neuvěřitelně lehká a díky druhé rukojeti padne ergonomicky do ruky. Nabíječka a baterie nejsou součástí balení.

Charakteristické znaky a výhody
Strunová sekačka LTR 18-25 Battery: Účinný sekací systém
Účinný sekací systém
Sekací struna se jednoduše dostane do rohů a úzkých míst na zahradě. Kroucená struna zabezpečuje přesné sekání a je velmi tichá.
Strunová sekačka LTR 18-25 Battery: Sekání okrajů
Sekání okrajů
Otočná sekací hlava pro čisté okraje trávníku podél teras a cest.
Strunová sekačka LTR 18-25 Battery: Lehká váha
Lehká váha
Malá hmotnost umožňuje sekání trávy bez námahy, při kterém šetříte síly.
Automatické prodloužení struny
  • Díky automatickému nastavení je neustále zaručená perfektní délka struny.
Ergonomická rukojeť
  • Pohodlný pracovní postoj šetrný k zádům díky druhé rukojeti.
Praktický ochranný kryt
  • Ochranný kryt chrání uživatele před odlétávajícím posekaným porostem.
  • Praktické odložení při přerušení práce díky přídavným opěrným bodům.
18 V Kärcher Battery Power bateriová platforma
  • Real Time Technology s LCD displejem na baterii: zbývající doba chodu, zbývající doba nabití baterie a kapacita baterie.
  • Výkonná s dlouhou životností díky lithium-iontovým článkům.
  • Výměnnou baterii lze použít i v dalších zařízeních Kärcher na bateriové platformě 18 V Battery Power.
Volitelné použití sekacích nožů
  • Ideální pro mimořádně náročné práce, jako je odstraňování divokých porostů.
Specifikace

Technické údaje

Zařízení na baterii
Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Průměr záběru struny (cm) 25
Sekací nástroj Hlava
Posun struny automatický
Geometrie struny kroucená
Průměr (mm) 1,6
Regulace rychlosti ne
Rychlost (rpm) 9500
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Výkon na jedno nabití* (m) max. 300 (2,5 Ah) / max. 600 (5,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
Barva žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství (kg) 1,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 2,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1184 x 296 x 386

* Okraj trávníku

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Vybavení

  • Cívka se strunou
  • Další rukojeť
  • Otočná sekací hlava

Videa

Oblasti použití
  • Trávník
  • Okraje trávníku, například podél záhonů nebo cestiček.
Příslušenství
Další stroje kompatibilní s tímto typem baterie
Náhradní díly LTR 18-25 Battery

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.

