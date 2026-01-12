Dvoucestný rozdělovač
Dvoucestný rozdělovač se 2 nezávislými, jednotlivě regulovatelnými vodními přípojkami. Ideální pro připojení dvou hadic na jeden vodovodní kohoutek (G3/4-kohoutový přípoj, G1/2-redukční kus)
Vysoce kvalitní dvoucestný rozdělovač s kohoutovou přípojkou G3/4 a redukčním kusem G1/2 pro zavlažování až se dvěma hadicemi současně. Dvoucestný rozdělovač Kärcher je vybaven dvěma kohoutovými přípojkami se dvěma nezávislými, plynulými regulátory a vyznačuje se optimalizovaným průtokem vody. Je univerzálně použitelný ve spojení se všemi běžnými zahradními hadicemi a přesvědčí Vás svou kvalitou, robustností a ergonomickým designem pro příjemnou a snadnou manipulaci. Převlečná matice s robustním vnitřním závitem zaručí jednoduché a pohodlné upevnění na vodovodním kohoutku. Dvoucestný rozdělovač je kompatibilní s většinou dostupných připojovacích zacvakávacích systémů.
Charakteristické znaky a výhody
Dva na sobě nezávisle regulovatelné vývody vody
- Oddělené používání dvou vodních vývodů z jednoho vodovodního kohoutku.
S integrovaným předsazeným filtrem
- Pro obzvláště dlouhou životnost.
Převlečná matice
- Snadné upevnění na vodovodní kohoutky se závitem 3/4" nebo 1/2".
Specifikace
Technické údaje
|Velikost závitu
|G3/4 + G1/2
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|50 x 126 x 78
Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro čištění zahradního nářadí
