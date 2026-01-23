Kohoutová přípojka G3/4 s redukcí G1/2

Obzvláště robustní přípojka G3/4 s redukcí G1/2. Redukce umožňuje připojení ke dvěma velikostem závitů. Kompatibilní se všemi systémy click.

Základem efektivního zavlažování jsou zdravé vodovodní přípojky, hadicové spojky a hadice. Proto společnost Kärcher nabízí kompletní řadu příslušenství pro připojování, odpojování a opravy zavlažovacích systémů, jako je například robustní kohoutová spojka G3/4 s redukcí G1/2. Redukční kus umožňuje připojení ke dvěma velikostem závitů. Univerzální hadicovou spojku lze použít pro všechny standardní zahradní hadice a zaujme ergonomickým designem pro jednoduchou manipulaci. Ideální řešení pro spojení nebo opravu dvou hadic. Kohoutková spojka G3/4 s redukčním kusem G1/2 je kompatibilní se třemi nejoblíbenějšími průměry hadic a všemi dostupnými zacvakávacími systémy.

Charakteristické znaky a výhody
Velmi robustní
  • Garantovaná robustnost
Redukce
  • Umožňuje připojení na 2 velikosti závitů
Specifikace

Technické údaje

Velikost závitu G3/4 + G1/2
Barva Černá
Rozměry (D x Š x V) (mm) 48 x 33 x 33

Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.

Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí