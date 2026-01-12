Mosazná dvoucestná spojka
Vysoce kvalitní, robustní mosazná dvoucestná spojka k propojení dvou hadic a k prodloužení hadic.
Vysoce kvalitní, robustní mosazná dvoucestná spojka k propojení dvou hadic a k prodloužení hadic. Nová mosazná řada společnosti Kärcher pro poloprofesionální použití na zahradě si vás získá svou kvalitou, která se vyrovná s jakýmkoliv tlakem. Vysoce kvalitní zpracování a robustní materiál zaručují obzvláště dlouhou životnost dokonce i při vysokých nárocích. Zavlažování s Kärcherem je chytré zavlažování!
Charakteristické znaky a výhody
Mosazná 2-cestná spojka
- Rychlospojka dvou hadic
Z mosazi
- Kvalitní spojka s dlouhou životností
Zacvakávací systém
- Kompatibilní se všemi známými značkami.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|mosaz
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|20 x 20 x 48
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.