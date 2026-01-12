Třícestná spojka
Třícestná spojka pro přesné spojení tří hadic. Robustní kvalita a atraktivní design.
Intaktní přípojky k vodovodnímu kohoutku, hadicové spojky a hadice jsou základem efektivního zavlažování. Proto nabízí Kärcher kompletní řadu příslušenství ke spojování, oddělování a opravování zavlažovacích systémů - např. třícestnou spojku pro přesné spojení tří hadic. Třícestná spojka je univerzálně použitelná pro všechny běžné zahradní hadice a získá si vás svou robustní kvalitou a ergonomickým designem pro snadnou manipulaci. Třícestná spojka je kompatibilní se třemi nejběžnějšími průměry hadic a se všemi dostupnými zacvakávacími systémy.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní design
- Garantovaná robustnost
Ke spojení 3 hadic
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|15 x 65 x 60
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
