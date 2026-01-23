Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem

Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua Stopem a měkkou plastovou zapuštěnou rukojetí pro pohodlnou manipulaci. Kompatibilní se všemi systémy click.

Snadné připojování, odpojování a opravy - s praktickou a ergonomickou univerzální hadicovou spojkou Kärcher Plus s Aqua Stopem a měkkým plastovým zapuštěným držadlem pro obzvláště pohodlnou manipulaci. Systém flexibilních přípojek výrazně zjednodušuje zavlažování malých i velkých zahrad a ploch. Protože funkční vodovodní přípojky a hadicové spojky jsou základem každého dobrého zavlažovacího systému. Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua Stopem je kompatibilní se třemi nejoblíbenějšími průměry hadic a všemi dostupnými zacvakávacími systémy.

Charakteristické znaky a výhody
Aqua stop
  • Pro bezpečné rozpojení hadice a příslušenství bez postříkání
Úchyty z měkkého plastu
  • Pro snadnou manipulaci.
Specifikace

Technické údaje

Průměr 1/2″ / 5/8″ / 3/4″
Barva žluté barvy.
Rozměry (D x Š x V) (mm) 70 x 43 x 43
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí