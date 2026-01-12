Držák na stěnu pro zahradní sprchu

Praktický držák na stěnu pro bezpečné a přehledné uložení zalévacích tyčí nebo využití zahradní sprchy.

Na kompaktní držák na stěnu perfektně upevníte zalévací tyče a můžete je tak využít jako zahradní sprchu. Samozřejmě ho využijete i jako bezpečné úložiště na zalévací tyče a trubky na vnitřních zdech. Držák na zeď je vhodný pro průměr trubky mezi 16 - 20 mm. Hmoždinky a šrouby jsou součástí balení.

Charakteristické znaky a výhody
Vhodné pro trubky s průměrem 16 - 20 mm
  • Flexibilní použití.
Dodávka včetně hmoždin a šroubů
  • Okamžitě připravený ke spuštění: v sadě jsou obsaženy všechny systémově relevantní díly.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 65 x 86 x 146
Oblasti použití
  • Bazén
Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.