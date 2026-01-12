Zahradní sprcha
Řešení 2v1 pro vaši zahradu - osvěžující požitek ze sprchování nebo plnohodnotná zalévací tyč k efektivnímu zavlažování rostlin. Zahradní sprcha se dá rychle sestavit a je velmi skladná.
Řešení 2v1 pro vaši zahradu! Velmi stabilní a výškově nastavitelná venkovní zahradní sprcha, kterou sestavíte během 3 minut, vám zajistí během horkých letních dnů příjemné osvěžení. Pomocí odnímatelné sprchovací tyče se může uživatel zcela běžně osprchovat a osvěžit. Díky jemnému paprsku sprchy je spotřeba vody mnohem nižší než při používání zahradní hadice. Sprchovací tyč může posloužit i jako plnohodnotná zalévací tyč pro efektivní zalévání rostlin. Na zimu můžete zahradní sprchu jednoduše a bez námahy rozložit na jednotlivé díly, které lze do sebe zastrčit a kompaktně uložit. Tak si zajistíte, že vám příští léto nebude nic scházet. Další vybavení: trojnožka a kolík pro výbornou stabilitu, nastavení průtoku vody jednou rukou, funkce ON/OFF a pohyblivá nástřiková hlavice (180°).
Charakteristické znaky a výhody
Sestaveno do tří minutMontáž bez nářadí
S třínožkou a hrotemGarantuje stabilnost a robustnost
Výškově nastavitelné 1,50 - 2,20 mNastavitelné pro různé velikosti těla.
Nastavení průtoku vody jednou rukou a funkce ON/OFF
- Pohodlné používání přístroje
Odnímatelná sprchovací a zalévací tyč (2v1)
Široký paprsek
Pohyblivá nástřiková hlavice (180°)
- Pro pohodlné a snadné použití.
Komfortní možnost uložení úsporná na místo
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|735 x 850 x 2130
Vybavení
- Vzor postřiku: postřikovač
Oblasti použití
- Bazén
- Zahradní zavlažování
Náhradní díly Zahradní sprcha
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.
15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY
- ✓ 15 % sleva* na první nákup.
- ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
- ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
- ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.
*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.