Zavlažovací tryska mosaz
Robustní mosazná zavlažovací tryska je ideální pro zalévání malých až středních oblastí. S ergonomickou rukojetí. Nastavitelný proud: od proudového paprsku až po rozprašovací mlhu.
Robustní mosazná zavlažovací tryska k zalévání malých až středních ploch a zahrad. Ergonomicky tvarovaná rukojeť umožňuje pohodlnou obsluhu pouze jednou rukou bez únavy i při delší době zavlažování užitkových, okrasných a dalších rostlin. Mimo to nabízí zahradní tryska další přesvědčivé výhody jako např. nastavení obrysu postřiku dle potřeby od plného paprsku k mlžení. Vedle vysokého obslužného komfortu a perfektní funkčnosti si vás tato zavlažovací tryska získá svým zdařilým designem. Zkrátka je ideálním řešením pro zahradní postřikování. Zavlažovací postřikovače Kärcher jsou kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy.
Charakteristické znaky a výhody
Z mosazi
- Garantovaná robustnost
Prvky z měkkého plastu s vložkou Grip
- Pro větší komfort a ochranu.
Obrys postřiku lze plynule navolit od bodového až po kuželový paprsek.
- Vhodný k použití pro zavlažování (kuželový paprsek) a čištění (bodový paprsek).
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|mosaz
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|103 x 36 x 36
Vybavení
- Počet postřikovacích obrazců: 2
- Vzor postřiku: kuželový proud
- Vzor postřiku: bodový paprsek
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
