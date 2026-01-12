Zavlažovací tryska mosaz

Robustní mosazná zavlažovací tryska je ideální pro zalévání malých až středních oblastí. S ergonomickou rukojetí. Nastavitelný proud: od proudového paprsku až po rozprašovací mlhu.

Robustní mosazná zavlažovací tryska k zalévání malých až středních ploch a zahrad. Ergonomicky tvarovaná rukojeť umožňuje pohodlnou obsluhu pouze jednou rukou bez únavy i při delší době zavlažování užitkových, okrasných a dalších rostlin. Mimo to nabízí zahradní tryska další přesvědčivé výhody jako např. nastavení obrysu postřiku dle potřeby od plného paprsku k mlžení. Vedle vysokého obslužného komfortu a perfektní funkčnosti si vás tato zavlažovací tryska získá svým zdařilým designem. Zkrátka je ideálním řešením pro zahradní postřikování. Zavlažovací postřikovače Kärcher jsou kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy.

Charakteristické znaky a výhody
Z mosazi
  • Garantovaná robustnost
Prvky z měkkého plastu s vložkou Grip
  • Pro větší komfort a ochranu.
Obrys postřiku lze plynule navolit od bodového až po kuželový paprsek.
  • Vhodný k použití pro zavlažování (kuželový paprsek) a čištění (bodový paprsek).
Specifikace

Technické údaje

Barva mosaz
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 103 x 36 x 36

Vybavení

  • Počet postřikovacích obrazců: 2
  • Vzor postřiku: kuželový proud
  • Vzor postřiku: bodový paprsek
Zavlažovací tryska mosaz
Zavlažovací tryska mosaz
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
Oficiální internetový obchod Kärcher
Nákup přímo od Kärcher
Vrácení zboží do 30 dní
30 dní na rozmyšlenou
Produktový rádce Kärcher
Produktový rádce Kärcher
Servis Kärcher
Odborný Kärcher servis
Karcher.cz | newsletter

15 % SLEVA* NA PRVNÍ NÁKUP A DALŠÍ VÝHODY

  • ✓ 15 % sleva* na první nákup.
  • ✓ Pravidelné speciální slevové nabídky.
  • ✓ Praktické tipy k zakoupeným produktům.
  • ✓ Každý rok sleva k Vašemu svátku.

*Sleva platí na řadu Home & Garden. Neplatí na akční a již zlevněné produkty. Nevztahuje se na řadu Professional.