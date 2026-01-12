Sada přípojek
Připojovací sada: G3/4-kohoutová přípojka s G1/2-redukčním kusem, 2x univerzální hadicová spojka a 1,5m hadice PrimoFlex® (5/8"). Pro spojení hadicového vozíku a nosiče s vodovod. kohoutkem.
Připojovací sada pro propojení hadicového vozíku a nosiče s vodovodním kohoutkem. Sada se skládá z přípojky ke kohoutu G3/4 s redukcí G1/2, 2 univerzálních hadicových spojek a 1,5 m dlouhé hadice PrimoFlex® (5/8"). Zahradní hadice Kärcher ze zavlažovací řady jsou velmi flexibilní, robustní a odolné proti zlomení. Výhody máte jako na dlani: dlouhá životnost a jednoduchá manipulace. Zavlažování s Kärcherem je chytré zavlažování.
Charakteristické znaky a výhody
Hadice 5/8" s vlákny PrimoFlex®, 1,5 m
2 x univerzální hadicová spojka 2.645-191.0
- Kompatibilní se všemi zahradními hadicemi
Pro připojení vozíků a nosníků na hadici na vodovodní kohoutek
Specifikace
Technické údaje
|Průměr
|5/8″
|Délka hadice (m)
|1,5
|Velikost závitu
|G3/4
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|210 x 210 x 58
Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.
Oblasti použití
- Zahradní zavlažování
- Pro zavlažování velkoplošných užitkových zahrad
- Pro zavlažování hrnkových rostlin
- Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
- Pro čištění zahradního nářadí
