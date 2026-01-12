Spirálová hadice sada 10 m

10 m dlouhá spirálová hadice, zahradní pistole, hadicová spojka s ochranou proti zlomu, hadic. spojka s Aqua stopem, přípojka G3/4, přípojka pro vnitřní armatury, držák na zeď.

Sada spirálové hadice Kärcher nabízí ideální předpoklady pro pravidelné zavlažování v malých zahradách, na terasách, balkonech nebo při kempování. Již není nutné žádné zdlouhavé a namáhavé nošení zalévacích konví nebo tahání zahradních hadic. Sada spirálové hadice Kärcher je tím pravým pomocníkem a vždy připravena na všechny možné typy zavlažování. Vybavení: 10 m spirálová hadice neobsahující ftaláty, odolná proti UV záření, multifunkční zavlažovací pistole, 1 x spojka pro spirálovou hadici s ochranou proti zlomení, 1x spojka pro spirálovou hadici s ochranou proti zlomení a Aqua Stopem, kohoutová přípojka G3/4, kohoutová přípojka pro vnitřní armatury a držák na stěnu. S pomocí sériově dodávané multifunkční postřikovací pistole lze snadno odstranit i hrubé nečistoty ze zahradního nářadí. Spirálová hadice získá po každém použití zpět svůj kompaktní tvar a může být úsporně uložena na držáku na stěnu. Díky sériově dodávané kohoutové přípojce pro vnitřní armatury může být spirálová hadice napojena dokonce na kuchyňskou vodovodní baterii.

Charakteristické znaky a výhody
1 x hadicová spojka s ochranou proti zlomení
1 x hadicová spojka s ochranou proti zlomení a aqua stop
Přípojka na vodovodní kohoutek G3/4
Již žádné navíjení a rozmotávání těžkých hadic, žádné nošení těžkých zahradních konví.
Přípojka mosazným závitem pro vnitřní armatury
  • K připojení spirálové hadice na vodovodní kohoutky v domě
Multifunkční postřikovací pistole se 4 obrysy paprsku
Po použití se hadici vrátí vždy její původní tvar.
  • Dokonalé uložení pro uklizenou zahradu
Spirálová hadice odolná proti UV záření a zalomení (10 m)
  • Zdravotně nezávadné
Držák na stěnu
  • Snadné umístění na obvodové zdi
Specifikace

Technické údaje

Barva žluté barvy.
Hmotnost (kg) 0,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 570 x 100 x 100

Při připojování těchto produktů k síti pitné vody je třeba dodržovat požadavky normy EN 1717. V případě potřeby se obraťte na odborníka.

Vybavení

  • Vzor postřiku: kuželový proud
  • Vzor postřiku: bodový paprsek
  • Vzor postřiku: postřikovač
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
