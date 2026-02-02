Zahradní hadice 1" PrimoFlex 15 M

Flexibilní zahradní hadice PrimoFlex® (1") je 15 m dlouhá, teplotně odolná, je dodávána s tlakově odolnou výztuhou a neobsahuje žádné látky škodlivé lidskému zdraví. Průtržný tlak: 24 bar.

Hadice PrimoFlex®, která měří 1" v průměru a 15 m na délku, je perfektní pro zavlažování malých až středních ploch a zahrad. Třívrstvá zahradní hadice s tlakově odolnou výztužnou síťovinou neobsahuje ftaláty (< 0,1%) , kadmium, baryum a olovo – to znamená, že neobsahuje absolutně žádné látky škodlivé pro lidské zdraví. Vnější vrstva odolná proti UV záření chrání materiál a neprůhledná střední vrstva zabraňuje hromadění řas uvnitř hadice. Průtržný tlak je 24 bar. Vodní hadice se také může pochlubit působivou teplotní odolností mezi -20 a 65 °C. Na tuto flexibilní zahradní hadici poskytujeme záruku 12 let. Zahradní hadice ze zavlažovací řady Kärcher jsou mimořádně flexibilní, robustní a odolné Výhody jsou zřejmé: Dlouhá životnost a jednoduchá manipulace Kärcher: Chytrá volba pro vaše potřeby zavlažování.

Charakteristické znaky a výhody
12 let záruka
  • Dlouhá životnost.
Tři vrstvy
  • Odolná proti zlomení
Průtržný tlak 24 bar
  • Garantovaná robustnost
Dobře ovladatelná zahradní hadice se tkanou vložkou odolnou proti tlaku
  • Pro snadnou manipulaci.
Vysoká teplotní odolnost od 0 do +40 °C
  • Garantovaná robustnost
Bez kadmia, barya a olova
  • Zdravotně nezávadný a šetrný k životnímu prostředí.
Mezivrstva nepropouštějící světlo zabraňuje tvorbě řas v hadici
  • Garantuje robustnost a dlouhou životnost
Kvalitní zahradní hadice bez ftalátů
  • Zdravotně nezávadný a šetrný k životnímu prostředí.
Vnější vrstva odolná proti UV záření a povětrnostním vlivům
  • Garantovaná robustnost
Specifikace

Technické údaje

Průměr 1″
Délka hadice (m) 15
Barva žluté barvy.
Hmotnost (kg) 5,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 420 x 420 x 150
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
