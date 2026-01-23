CarpetPro Čistič koberců iCapsol RM 760 Tablety, 16Karty
Čisticí tablety pro hloubkové čištění ve vodě rozpustné fólii. S inteligentní technologií iCapsol pro extrakci rozprašovačem bez oplachování. Vhodné pro všechny typy textilních podlahových krytin (včetně vlněných vláken).
Čistič koberců CarpetPro Cleaner iCapsol, tablety RM 760 zajišťuje vynikající výsledky čištění s mimořádně krátkou dobou schnutí díky inovativní technologii iCapsol. Rozpustné tablety jsou jednotlivě baleny v praktické vodě rozpustné fólii, díky čemuž je velmi snadné dávkovat správné množství a jejich použití je bezpečné. Výkonný hloubkový čisticí prostředek pro extrakci rozprašováním s našimi extrakčními čisticími stroji Puzzi a stroji na čištění koberců spolehlivě odstraňuje i silné nečistoty na bázi oleje, mastnoty a minerálů. Není nutné je oplachovat, protože inovativní, časově (a finančně) úsporná technologie iCapsol při čištění textilních podlahových krytin nečistoty doslova zapouzdří, takže při schnutí krystalizují a lze je pak jednoduše vysát vysavačovým kartáčem bez nutnosti oplachování. Bezfosfátový čistič CarpetPro Cleaner iCapsol, tablety RM 760 má certifikaci Woolsafe, což znamená, že je vhodný pro podlahové krytiny ze syntetických i přírodních vláken.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (Karty)
|16
|Jednotka balení (Kusy)
|20
|Hodnota pH
|8,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|72 x 61 x 141
Oblasti použití
- autoúprava
- Textilní povrchy