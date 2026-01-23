Odstraňovač stop po pneumatikách a otěru RM 776, 20l
Vysoce aktivní speciální čistič pro odstranění stop po otěru gumy a provozu vysokozdvižných vozíků. Účinný také pro odstranění silných nečistot z olejů a sazí a polymerových a voskových povlaků. Účinně odstraní zbytky lepicí pásky.
Specifikace
Technické údaje
|Velikost balení (l)
|20
|Jednotka balení (Kusy)
|1
|Hodnota pH
|13
|Hmotnost (kg)
|21,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|22,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|280 x 240 x 430
Oblasti použití
- Čištění podlahy