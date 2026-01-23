Odstraňovač stop po pneumatikách a otěru RM 776, 20l

Vysoce aktivní speciální čistič pro odstranění stop po otěru gumy a provozu vysokozdvižných vozíků. Účinný také pro odstranění silných nečistot z olejů a sazí a polymerových a voskových povlaků. Účinně odstraní zbytky lepicí pásky.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 20
Jednotka balení (Kusy) 1
Hodnota pH 13
Hmotnost (kg) 21,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 22,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 280 x 240 x 430
Oblasti použití
  • Čištění podlahy
Příslušenství