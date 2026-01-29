Podlahový mycí stroj BR 30/1 C Bp Pack
Ideální pro hygienické údržbové čištění a dezinfekci podlah na malých plochách: Kompaktní bateriový podlahový mycí stroj BR 30/1 C Bp Pack s technologií válečků z mikrovláken od společnosti Kärcher.
Naše nový bateriový podlahový mycí stroj BR 30/1 C Bp je ideální volbou pro hygienické čištění všech typů tvrdých podlah, včetně dlaždic a bezpečnostních podlah. Ve srovnání s ručním čištěním podlahy dosahuje technologie válečků z mikrovláken až o 20 procent lepších výsledků čištění a až o 60 procent rychlejší doby sušení. BR 30/1 C Bp, poháněný vysoce výkonnou 18voltovou lithium-iontovou baterií Kärcher Battery Universe, je ideálním řešením pro údržbu menších ploch v kancelářích, obchodech, lékařských ordinacích, recepcích, hotelech a restauracích nebo dokonce v jídelnách, školách a nemocnicích. Navíc je při použití s dezinfekčním čisticím prostředkem Kärcher RM 732 ideální také k dezinfekci podlahových ploch.
Charakteristické znaky a výhody
Vynikající výsledky čištěníAž o 20% lepší výsledky než ruční čištění podlah. Důkladný příjem špinavé vody, čisticích prostředků, hrubých nečistot a chloupků. Zvyšuje kvalitu čištění a úroveň hygieny.
Rychlá doba schnutíAž o 60% rychlejší doba schnutí než ruční čištění podlah. Krátké doby schnutí snižují riziko uklouznutí mokrých podlah. Kratší doba čištění znamená vyšší produktivitu a nižší náklady.
Vysoká úroveň hygienyDůkladný příjem špinavé vody, čisticích prostředků, hrubých nečistot a chloupků. Hygienický čisticí proces pro zvýšení bezpečnosti při práci. Nižší riziko kontaminace a přenosu patogenů.
Parkovací poloha s parkovacími opěrkami
- V parkovací poloze není žádný kontakt mezi mokrými válečky a podlahou.
- Rychleschnoucí válečky.
Lithium-iontová baterie
- Kompatibilní se stroji z 18 V bateriové platformy v Kärcher Battery Universe.
- Dlouhá životnost a doba provozu, krátké doby nabíjení, možnost průběžného nabíjení.
- Až o 25% produktivnější než kabelové stroje.
Integrovaná funkce předběžného zametání s hřebenem na sbírání vlasů
- Snižuje a dokonce odstraňuje potřebu prachu a vysávání.
- Snižuje dobu čištění až o 50%.
- Snižuje celkové provozní náklady a náklady na čištění až o 50%.
Kompaktní, extra robustní design
- Vysoce kvalitní a trvanlivé součásti vyrobené z kovu.
- Pro vysoký výkon a nízké náklady na údržbu.
Vhodný k dezinfekci podlah pomocí dezinfekčního čističe RM 732
- Snižuje a dokonce brání přenosu patogenů, včetně SARS-CoV-2.
- Vytváří hygienicky čisté prostředí.
- Vysoký standard hygieny na pracovišti snižuje počet dní ztracených v důsledku nepřítomnosti související s nemocí.
Specifikace
Technické údaje
|Platforma baterie
|18 V Platforma baterie
|Druh pohonu
|Baterie
|Trakční pohon
|Posun otáčením kartáče
|Pracovní šířka kartáčů (mm)
|300
|Nádrž čistá/špinavá voda (l)
|1 / 0,7
|Plošný výkon, teoretický (m²/h)
|200
|Typ baterie
|Vyměnitelná Lithium-iontová baterie
|Napětí (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|3
|Počet potřebných baterií (Kusy)
|1
|Výkon na jedno nabití baterie (m²)
|max. 200 (3,0 Ah)
|Provozní doba na jedno nabití baterie (min)
|max. 60
|Doba nabíjení baterie (min)
|39 / 65
|Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Počet otáček kartáčů (rpm)
|500 - 650
|Přítlak kartáčů (g/cm²)
|40
|Spotřeba vody (ml/min)
|30
|Hladina hluku (dB(A))
|max. 55
|Příkon (W)
|70
|Maximální povolená hmotnost (kg)
|12
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|6,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|340 x 305 x 1200
Obsah balení
- Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
- Válcové kartáče: 1 Kusy
Vybavení
- Systém dvou nádrží
Oblasti použití
- Ideální řešení pro kanceláře, lékařské ordinace, recepce, hotely a restaurace
- Vhodný k čištění podlah v jídelnách, školách a nemocnicích
- Ideálně se hodí do kanceláří, maloobchodních provozoven, hotelů, jídelen, ordinací a advokátních kanceláří, nemocnic a škol
Náhradní díly BR 30/1 C Bp Pack
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.