Podlahový mycí stroj BR 30/1 C Bp Pack

Ideální pro hygienické údržbové čištění a dezinfekci podlah na malých plochách: Kompaktní bateriový podlahový mycí stroj BR 30/1 C Bp Pack s technologií válečků z mikrovláken od společnosti Kärcher.

Naše nový bateriový podlahový mycí stroj BR 30/1 C Bp je ideální volbou pro hygienické čištění všech typů tvrdých podlah, včetně dlaždic a bezpečnostních podlah. Ve srovnání s ručním čištěním podlahy dosahuje technologie válečků z mikrovláken až o 20 procent lepších výsledků čištění a až o 60 procent rychlejší doby sušení. BR 30/1 C Bp, poháněný vysoce výkonnou 18voltovou lithium-iontovou baterií Kärcher Battery Universe, je ideálním řešením pro údržbu menších ploch v kancelářích, obchodech, lékařských ordinacích, recepcích, hotelech a restauracích nebo dokonce v jídelnách, školách a nemocnicích. Navíc je při použití s dezinfekčním čisticím prostředkem Kärcher RM 732 ideální také k dezinfekci podlahových ploch.

Charakteristické znaky a výhody
Podlahový mycí stroj BR 30/1 C Bp Pack: Vynikající výsledky čištění
Vynikající výsledky čištění
Až o 20% lepší výsledky než ruční čištění podlah. Důkladný příjem špinavé vody, čisticích prostředků, hrubých nečistot a chloupků. Zvyšuje kvalitu čištění a úroveň hygieny.
Podlahový mycí stroj BR 30/1 C Bp Pack: Rychlá doba schnutí
Rychlá doba schnutí
Až o 60% rychlejší doba schnutí než ruční čištění podlah. Krátké doby schnutí snižují riziko uklouznutí mokrých podlah. Kratší doba čištění znamená vyšší produktivitu a nižší náklady.
Podlahový mycí stroj BR 30/1 C Bp Pack: Vysoká úroveň hygieny
Vysoká úroveň hygieny
Důkladný příjem špinavé vody, čisticích prostředků, hrubých nečistot a chloupků. Hygienický čisticí proces pro zvýšení bezpečnosti při práci. Nižší riziko kontaminace a přenosu patogenů.
Parkovací poloha s parkovacími opěrkami
  • V parkovací poloze není žádný kontakt mezi mokrými válečky a podlahou.
  • Rychleschnoucí válečky.
Lithium-iontová baterie
  • Kompatibilní se stroji z 18 V bateriové platformy v Kärcher Battery Universe.
  • Dlouhá životnost a doba provozu, krátké doby nabíjení, možnost průběžného nabíjení.
  • Až o 25% produktivnější než kabelové stroje.
Integrovaná funkce předběžného zametání s hřebenem na sbírání vlasů
  • Snižuje a dokonce odstraňuje potřebu prachu a vysávání.
  • Snižuje dobu čištění až o 50%.
  • Snižuje celkové provozní náklady a náklady na čištění až o 50%.
Kompaktní, extra robustní design
  • Vysoce kvalitní a trvanlivé součásti vyrobené z kovu.
  • Pro vysoký výkon a nízké náklady na údržbu.
Vhodný k dezinfekci podlah pomocí dezinfekčního čističe RM 732
  • Snižuje a dokonce brání přenosu patogenů, včetně SARS-CoV-2.
  • Vytváří hygienicky čisté prostředí.
  • Vysoký standard hygieny na pracovišti snižuje počet dní ztracených v důsledku nepřítomnosti související s nemocí.
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Posun otáčením kartáče
Pracovní šířka kartáčů (mm) 300
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 1 / 0,7
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 200
Typ baterie Vyměnitelná Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Kapacita (Ah) 3
Počet potřebných baterií (Kusy) 1
Výkon na jedno nabití baterie (m²) max. 200 (3,0 Ah)
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 60
Doba nabíjení baterie (min) 39 / 65
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Počet otáček kartáčů (rpm) 500 - 650
Přítlak kartáčů (g/cm²) 40
Spotřeba vody (ml/min) 30
Hladina hluku (dB(A)) max. 55
Příkon (W) 70
Maximální povolená hmotnost (kg) 12
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 6,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 340 x 305 x 1200

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
  • Válcové kartáče: 1 Kusy

Vybavení

  • Systém dvou nádrží
Oblasti použití
  • Ideální řešení pro kanceláře, lékařské ordinace, recepce, hotely a restaurace
  • Vhodný k čištění podlah v jídelnách, školách a nemocnicích
  • Ideálně se hodí do kanceláří, maloobchodních provozoven, hotelů, jídelen, ordinací a advokátních kanceláří, nemocnic a škol
