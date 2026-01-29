Podlahový mycí stroj BR 30/4 C Bp Pack

Náš lehký a velmi kompaktní mycí stroj BR 30/4 C Bp Pack na baterie, který zajišťuje suché, neklouzavé podlahy ihned po čištění, váží pouhých 14 kg.

Stejně jako ruční čištění, jenom mnohem lepší: náš bateriově poháněný mycí stroj BR 30/4 C Bp Pack je skutečnou alternativou k ručnímu čištění tvrdých povrchů až do 200 m² díky svému kompaktnímu tvaru, velmi nízké hmotnosti 14 kilogramů a jeho lithium-iontová baterii s dlouhou životností a 30minutovým provozem. Kontaktní tlak, který je desetkrát vyšší než u běžného stíracího mopu, a rychlost válce přibližně 1 500 otáček zajišťují výrazně lepší výsledky čištění. Je možné vysávat dopředu a dozadu. V případě obzvláště odolných nečistot lze stěrky zvednout, aby se prodloužila doba kontaktu čisticího roztoku. Okamžitě po čištění zůstane čistá a obzvláště suchá, a proto neklouzavá podlaha. Velmi mobilní, bezdrátový stroj je ideální pro čištění podlah v malých obchodech, restauracích, čerpacích stanicích, supermarketech, sanitárních zařízeních, kuchyních nebo dokonce vedle stávajících větších mycích strojů.

Charakteristické znaky a výhody
Rychlootáčivý válcový kartáč
  • Pro desetkrát vyšší přítlak než ruční čištění.
  • Válcový kartáč také čistí texturované povrchy a štěrbiny.
  • Válec zajišťuje automatický pohyb vpřed, takže stroj nemusí být tlačen.
Ihned suché
  • Měkké sací lišty vysávají vlhkost z podlahy a zanechávají ji suchou – ať už se stroj pohybuje dopředu nebo dozadu.
  • Pro intenzivní čištění lze sání vypnout i nožním pedálem
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 36 V Platforma baterie
Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Posun otáčením kartáče
Pracovní šířka kartáčů (mm) 300
Pracovní šířka sání (mm) 300
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 4 / 4
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 200
Plošný výkon praktický (m²/h) 150
Typ baterie Vyměnitelná Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 36
Kapacita (Ah) 7,5
Počet potřebných baterií (Kusy) 1
Provozní doba na jedno nabití baterie (min) max. 35
Doba nabíjení baterie (min) 58 / 81
Nabíjecí proud (A) 6
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Počet otáček kartáčů (rpm) 1270
Přítlak kartáčů (g/cm²) 100
Spotřeba vody (l/min) 0,3
Hladina hluku (dB(A)) max. 72,4
Příkon (W) 550
Barva antracit
Rozměry (D x Š x V) (mm) 365 x 345 x 1162

Obsah balení

  • Varianta: Baterie a nabíječka jsou součástí balení
  • Transportní kolečka
  • Válcové kartáče: 1 Kusy
  • 2 sací lišty rovné: 1 Kusy

Vybavení

  • Systém dvou nádrží
Náhradní díly BR 30/4 C Bp Pack

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.