Podlahový mycí stroj BR 35/12 C Bp Pack

Vysoký čisticí výkon, obratnost a nízká hmotnost: bateriový podlahový mycí stroj s odsáváním BR 35/12 C s technologií KART je vyroben z 30 % recyklovaného materiálu, aby se šetřily zdroje.

Čistí směrem vpřed i vzad, díky své nízké hmotnosti zvládne schody a je také mimořádně snadno přepravitelný: Náš podlahový mycí stroj BR 35/12 C s baterií je ideálním a efektivním řešením pro čištění malých a přeplněných prostor. Jeho otočná hlava kartáče s technologií KART (Kärcher Advanced Response Technology) bez námahy umožňuje těsné zatáčení a zajišťuje tak maximální manévrovatelnost a obratnost. Výkonná lithium-iontová baterie s dlouhou životností umožňuje dlouhou pracovní dobu, současně se dobíjí velmi rychle, je absolutně bezúdržbová a vydrží až třikrát déle než běžné olověné akumulátory. Velmi dobré vybavení BR 35/12 C je doplněno přepínatelnou úrovní eco! Efficiency, která významně snižuje spotřebu energie pouhým stisknutím tlačítka, dále prodlužuje životnost baterie a také snižuje pracovní hluk přibližně o 40 procent, a tak dokonce pracuje v oblastech citlivých na hluk.

Charakteristické znaky a výhody
O +/- 200° otáčivá kartáčová hlava s technologií KART. Tak se dá stroj řídit. Pro pohodlné zatáčení.
  • Extrémně manévrovatelné a účinné – ideální pro silně zařízené prostory.
  • Kartáč je vždy příčně ke směru jízdy. Sací lišta spolehlivě stírá vodu v každé zatáčce.
  • Podle potřeby lze čistit a vysávat i pozpátku.
Udržitelnost: 30 % recyklovaného materiálu a režim eco!efficiency
  • Šetří zdroje a prodlužuje dobu chodu až o 50 %.
  • O 40 % tišší.
  • Snížené emise CO2 .
Včetně výkonné lithium-iontové baterie
  • Zcela bezúdržbové i přes trojnásobně delší životnost než běžné baterie.
  • Bezproblémové mezinakládání a částečné nakládání dle potřeby.
  • Rychlé nabíjení (plná baterie za 3 hodiny, polovina baterie za 1 hodinu).
Kompaktní přístroj
  • Jízda od zdi v 90° úhlu možná.
  • Žádné přečnívání přístrojů, snadná manipulace.
Velmi nízká hmotnost přístroje
  • O 35 % lehčí než srovnatelné přístroje.
  • Snadnější přejezd stupínků, prahů nebo schodů.
  • Zjednodušená přeprava vozidly.
Skládací řidítka
  • Kompaktní skladování.
  • Přepravovatelný i v malých vozidlech.
Výškově nastavitelná řidítka
  • Ergonomicky nastavitelný pro různé velikosti uživatele.
Včetně výkonné vestavěné nabíječky
  • Nabíječka je vždy k dispozici. Nabíjení je možné kdykoliv.
  • Plné nabíjení baterie trvá 3 hodiny, půlky baterie pak 1 hodinu. Nabíjení baterie v mezičase je možné kdykoliv.
  • Nabíječka se samostatně vypne. Žádná spotřeba energie v stand-by režimu.
Technologie válcování
  • Vysoký přítlak k odstranění odolných nečistot.
  • Velmi dobrý i při nerovných podlahách nebo k čištění spár.
  • Rovnoměrné výsledky čištění.
Včetně zametací funkce
  • Efektivně zametat, drhnout a sát v jednom pracovním úkonu.
  • Zachycuje kamínky, dřevěné třísky a jiné drobné částečky.
  • Zajišťuje optimální funkci sací lišty.
Specifikace

Technické údaje

Druh pohonu Baterie
Trakční pohon Posun otáčením kartáče
Pracovní šířka kartáčů (mm) 350
Pracovní šířka sání (mm) 450
Nádrž čistá/špinavá voda (l) 12 / 12
Plošný výkon, teoretický (m²/h) 1400
Plošný výkon praktický (m²/h) 1050
Typ baterií Li-Ion
Baterie (V/Ah) 25,2 / 21
Výdrž baterie (h) max. 1,5
Doba nabíjení baterie (h) cca 2,7
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Počet otáček kartáčů (rpm) 700 - 1500
Přítlak kartáčů (g/cm²/kg) 80 - 150 / 6 - 12
Šířka otáčení uličky (mm) 1050
Spotřeba vody (l/min) 1
Hladina hluku (dB(A)) max. 65
Příkon (W) 500
Barva antracit
Maximální povolená hmotnost (kg) 48
Hmotnost bez příslušenství (kg) 36
Rozměry (D x Š x V) (mm) 930 x 420 x 1100

Obsah balení

  • Válcové kartáče: 1 Kusy
  • vč. baterie a zabudované nabíječky
  • Transportní kolečka
  • Sací lišta, rovná: 1 Kusy

Vybavení

  • Systém dvou nádrží
  • Variabilní přítlak
Podlahový mycí stroj BR 35/12 C Bp Pack
Podlahový mycí stroj BR 35/12 C Bp Pack
Podlahový mycí stroj BR 35/12 C Bp Pack

Videa

Příslušenství
Čisticí prostředky
Náhradní díly BR 35/12 C Bp Pack

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.