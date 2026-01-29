Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Ap L
Výkonný průmyslový vysavač NT 30/1 Ap L s přehledem odstraní prach, hlínu i tekutiny. Je vybaven kvalitním filtrem, který spolehlivě zachytí prach třídy L. Navíc pojme až 30 l nečistot.
Všestranný vysavač NT 30/1 Ap L vyčistí průmyslové haly i staveniště. Poradí si s prachem, pískem i rozlitými kapalinami. Silný motor o příkonu 1380 W vyvine podtlak 27,3 kPa, kterému neodolá ani ta nejhorší špína. Ovládání přístroje je velice jednoduché – stačí pouze otočit vypínač do požadované pozice. Kvalitní plochý skládaný filtr spolehlivě zachytí částice prachu třídy L. Díky funkci poloautomatického čištění navíc vydržíte vysávat opravdu dlouho – když je filtr zanesený, stisknutím tlačítka jej oklepete a můžete pokračovat v práci. Rovněž výměna filtru se obejde bez prášení. Vysáté nečistoty se hromadí v 30l nárazuvzdorné nádobě, která se lehce vyprazdňuje. Čtveřice vodicích koleček vybavených brzdou umožní hladkou manipulaci se strojem. Při vysávání větších ploch oceníte také dlouhý 7,5m kabel.
Charakteristické znaky a výhody
Flexibilní uložení hadice a síťového kabele
- Umožňuje bezpečné zajištění hadic různých délek a průměrů.
- Uložení síťového kabelu bezpečné pro přepravu.
Vyjímatelný kryt filtru
- Umožňuje bezprašné vyjímání filtru.
- Účinně zamezuje chybnému vložení plochého skládaného filtru.
Promyšlené integrované možnosti uložení příslušenství
- Příslušenství je uloženo bezpečně proti ztrátě a vždy po ruce.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádrže (l)
|30
|Materiál nádrže
|Plast
|Příkon (W)
|max. 1380
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hladina hluku (dB(A))
|70
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|11,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|15,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|525 x 370 x 560
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2.5 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 300 mm
- Štěrbinová hubice
- Plochý skládaný filtr: Celulóza
Vybavení
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Očištění filtru: Poloatomatické čištění filtru Ap
- Ochranná třída: II
- Vodicí kolečka s brzdou
Videa
Oblasti použití
- Různorodé možnosti využití od odstranění kapalin až po čištění interiérů vozidel
Příslušenství
Náhradní díly NT 30/1 Ap L
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.