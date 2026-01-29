Mokro-suchý vysavač NT 70/2 Me Classic Edition
Profesionální vysavač NT 70/2 Me Classic Edition spolehlivě odstraní mokré i suché nečistoty. Pyšní se dvojicí výkonných motorů a 70l nádobou z nerez oceli.
Univerzální vysavač NT 70/2 Me Classic Edition pohání dvojice silných motorů o celkovém příkonu až 2300 W. S přehledem tak odstraní odolnou špínu, bláto i vylité tekutiny. Vysavač se skvěle hodí k úklidu vozidel, skladišť i průmyslových hal. Jeho robustní 70l nádoba z kvalitní nerez oceli pojme obrovské množství odpadu a díky vypouštěcí hadici se i snadno čistí. O zachycování prachu se pak stará kvalitní patronový filtr. Čtveřice bytelných koleček a ergonomické držadlo usnadňují přesun během vysávání. Dlouhý 7,5m přívodní kabel umožňuje uklidit rozlehlé prostory na jeden zátah. Součástí balení je také 360mm podlahová hubice pro mokré i suché čištění a spárová hubice pro vysávání úzkých míst. Příslušenství i sací trubky navíc po práci lehce připevníte ke stroji, takže ušetříte místo při skladování.
Charakteristické znaky a výhody
Robustní a komfortně pojízdný
- Ta nejlepší mobilita na všech podkladech díky mimořádně stabilnímu podvozku, velkým kolům a kovovým vodicím kolečkům.
- Držadlo v sériovém vybavení zaručuje komfortní přepravu.
Vynikající sací výkon
- 2 výkonné turbíny garantují vynikající sací výkon.
- Silný sací výkon garantuje vynikající výsledky čištění a nejvyšší efektivnost.
Komfortní servis
- Úžasně rychlý: koncept Easy Service umožňuje vyjmutí turbíny za pouhých 44 sekund.
- Rychlá výměna turbíny ušetří nejen hodně času, ale i nákladů.
Vysávání bez filtračního sáčku
- Dvoumotorové stroje NT Classic jsou vybavené osvědčeným patronovým filtrem Kärcher.
- Patronový filtr umožňuje trvalé vysávání bez filtračního sáčku.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s)
|2 x 53
|Podtlak (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Objem nádrže (l)
|70
|Materiál nádrže
|Ušlechtilá ocel
|Příkon (W)
|max. 2300
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 40
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hladina hluku (dB(A))
|76
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|18,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|26
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|580 x 510 x 850
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2.5 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ocel, pochromovaná
- Podlahová hubice na suché nečistoty: 360 mm
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Filtrační patrona: Papír
- Vypouštěcí hadice
- Nádoba z ušlechtilé oceli
- Madlo
Oblasti použití
- Pro vysávání kapalin, hrubých nečistot a prachu na veškerých tvrdých plochách a pro čištění interiéru vozů.
Příslušenství
Náhradní díly NT 70/2 Me Classic Edition
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.