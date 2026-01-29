Mokro-suchý vysavač NT 30/1 Tact Te L
Výkonný vysavač NT 30/1 Tact Te oceníte na stavbě i v dílně. Spolehlivě odstraní mokré i suché nečistoty, a navíc je vybaven zásuvkou pro snadné připojení nářadí.
Všestranný vysavač NT 30/1 Tact Te si poradí s úklidem jemného prachu ze stavby, ale i hrubých nečistot vzniklých při výrobě. Nezalekne se však ani rozlitých tekutin. Jeho silný motor s příkonem 1380 W spolehlivě zatočí s každou špínou. Díky otočnému spínači můžete také lehce regulovat sací výkon podle potřeby. Kvalitní plochý skládaný PES filtr zajišťuje maximálně bezprašný provoz. Je uložen v praktickém vyjímatelném krytu, který usnadňuje výměnu filtru. Automatický systém čištění filtru Tact zabezpečuje stabilní výkon i při delším vysávání. Robustní 30l nádoba pojme velké množství nečistot, takže vydržíte vysávat opravdu dlouho. Čtveřice bytelných koleček a dlouhý 7,5 m kabel vám umožní uklidit více místnosti na jeden zátah. Součástí zařízení je také zásuvka se spínací automatikou, která poslouží k připojení nářadí. Plochou svrchní část vysavače pak využijete jako odkládací prostor.
Charakteristické znaky a výhody
Systém automatického čištění filtru TactPro trvale vysoký sací výkon a kapacitu filtru. Automatické čištění filtru silnými proudy vzduchu. Časově úsporná konstrukce a delší životnost filtru.
Spojka nářadí s šoupětem vzduchu a gumovou násadkouUmožňuje bezprašné vrtání, řezání nebo broušení elektrickým nářadím. Dodává se s gumovým nástavcem a falešným vzduchovým otočným kroužkem. Otočný kroužek pro nastavení sacího výkonu.
Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikouElektrické nářadí se snadno připojuje k vysavači. Snadné ovládání díky funkci automatického zapnutí/vypnutí. Energeticky úsporný: vysavač se automaticky vypne.
Komfortní, boční možnost uložení štěrbinové hubice a objímky nářadí
- Díky integrovanému uložení je veškeré příslušenství bezpečně uschováno proti ztrátě a vždy po ruce.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Množství vzduchu (l/s)
|74
|Podtlak (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Objem nádrže (l)
|30
|Materiál nádrže
|Plast
|Příkon (W)
|max. 1380
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hladina hluku (dB(A))
|69
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|13,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|18
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|560 x 370 x 580
Obsah balení
- Délka sací hadice: 4 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 2 Kusy
- Délka sacích trubek: 550 mm
- Materiál sacích trubek: Ušlechtilá ocel
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Šířka mokro-suché podlahové hubice: 360 mm
- Štěrbinová hubice
- Adaptér pro připojení elektrického nářadí
- Plochý skládaný filtr: PES s PTFE povrchem
Vybavení
- Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství
- Spínací automatika pro elektronářadí
- Antistatická příprava
- Očištění filtru: Automatické čištění filtru Tact
- Ochrana proti nárazu
- Ochranná třída: I
- Vodicí kolečka s brzdou
Videa
Oblasti použití
- Vhodné pro mokro-suché vysávání
Příslušenství
Náhradní díly NT 30/1 Tact Te L
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.