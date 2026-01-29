Suchý vysavač T 11/1 Classic
Lehký a výkonný vysavač T 11/1 Classic spolehlivě odstraní suché nečistoty z koberců i tvrdých podlah. Navíc je kompaktní a cenově dostupný.
Všestranný vysavač T 11/1 Classic oceníte při úklidu domácností, kanceláří, hotelů i restaurací, všude tam, kde je vyžadován častý a pravidelný úklid. Díky kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti 3,8 kg se jednoduše přesouvá a lehce ovládá. Praktické madlo vám navíc usnadní nošení přístroje do schodů. Ergonomická rukojeť dobře padne do ruky a zajistí kvalitní výsledky. Zařízení o příkonu 850 W vyvine podtlak až 23,5 kPA, který v mžiku odstraní i odolné nečistoty. Vysavač navíc pracuje velmi tiše (61 dB(A)), takže se hodí i pro úklid ve večerních hodinách. Nečistoty se ukládají do objemné 11l nádoby s filtračním košem. Zařízení dodáváme včetně vliesového sáčku – lze zakoupit také kvalitní HEPA 14 filtr, který oceníte doma i prostorách náročných na hygienu. A když je práce hotová, kabel jednoduše zavěsíte na vestavěný hák, trubice i hubici připojíte k tělu vysavače a vše snadno uskladníte i v úzké komoře.
Charakteristické znaky a výhody
Nízká hmotnostBez námahy - jednoduchá přeprava i po schodech Nižší hmotnost se stejným objemem nádoby ve srovnání s konkurenčními modely. Navrženo pro dlouhodobé používání bez přestávek
Velmi nízká provozní hlučnost pouze 61 dB (A)Ideální pro práce v oblastech citlivých na hluk a v noci. Nízký provozní hluk chrání uživatele.
Hák na kabelElektrický kabel je vždy bezpečně uložen pro přepravu. Pohodlná úschova kabelu.
Odolný a robustní design stroje
- Snadná a pohodlná přeprava a skladování.
- Robustní nárazník chrání vysavač před nárazy a údery.
- Trvalý, robustní a tedy velmi ekonomický stroj.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Podtlak (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Množství vzduchu (l/s)
|40
|Jmenovitý příkon (W)
|850
|Objem nádrže (l)
|11
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hladina hluku (dB(A))
|61
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|3,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|385 x 285 x 385
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 3 Kusy
- Délka sacích trubek: 350 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Přepínatelná podlahová hubice
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Ochranný filtr motoru
- Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček
Vybavení
- Materiál nádrže: Plast
- Hák na kabel
- Integrované uložení příslušenství
Videa
Oblasti použití
- Všestranný a lze jej použít na místech s vysokými hygienickými požadavky
- Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
- Pro všechny tvrdé povrchy (např. dlaždice, přírodní kámen, PVC, linoleum)
- Kobercové podlahy
Příslušenství
Náhradní díly T 11/1 Classic
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.