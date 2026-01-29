Suchý vysavač T 11/1 Classic

Lehký a výkonný vysavač T 11/1 Classic spolehlivě odstraní suché nečistoty z koberců i tvrdých podlah. Navíc je kompaktní a cenově dostupný.

Všestranný vysavač T 11/1 Classic oceníte při úklidu domácností, kanceláří, hotelů i restaurací, všude tam, kde je vyžadován častý a pravidelný úklid. Díky kompaktní konstrukci a nízké hmotnosti 3,8 kg se jednoduše přesouvá a lehce ovládá. Praktické madlo vám navíc usnadní nošení přístroje do schodů. Ergonomická rukojeť dobře padne do ruky a zajistí kvalitní výsledky. Zařízení o příkonu 850 W vyvine podtlak až 23,5 kPA, který v mžiku odstraní i odolné nečistoty. Vysavač navíc pracuje velmi tiše (61 dB(A)), takže se hodí i pro úklid ve večerních hodinách. Nečistoty se ukládají do objemné 11l nádoby s filtračním košem. Zařízení dodáváme včetně vliesového sáčku – lze zakoupit také kvalitní HEPA 14 filtr, který oceníte doma i prostorách náročných na hygienu. A když je práce hotová, kabel jednoduše zavěsíte na vestavěný hák, trubice i hubici připojíte k tělu vysavače a vše snadno uskladníte i v úzké komoře.

Charakteristické znaky a výhody
Suchý vysavač T 11/1 Classic: Nízká hmotnost
Nízká hmotnost
Bez námahy - jednoduchá přeprava i po schodech Nižší hmotnost se stejným objemem nádoby ve srovnání s konkurenčními modely. Navrženo pro dlouhodobé používání bez přestávek
Suchý vysavač T 11/1 Classic: Velmi nízká provozní hlučnost pouze 61 dB (A)
Velmi nízká provozní hlučnost pouze 61 dB (A)
Ideální pro práce v oblastech citlivých na hluk a v noci. Nízký provozní hluk chrání uživatele.
Suchý vysavač T 11/1 Classic: Hák na kabel
Hák na kabel
Elektrický kabel je vždy bezpečně uložen pro přepravu. Pohodlná úschova kabelu.
Odolný a robustní design stroje
  • Snadná a pohodlná přeprava a skladování.
  • Robustní nárazník chrání vysavač před nárazy a údery.
  • Trvalý, robustní a tedy velmi ekonomický stroj.
Specifikace

Technické údaje

Počet fází (Ph) 1
Napětí (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Podtlak (mbar/kPa) 235 / 23,5
Množství vzduchu (l/s) 40
Jmenovitý příkon (W) 850
Objem nádrže (l) 11
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Délka kabelu (m) 7,5
Hladina hluku (dB(A)) 61
Barva antracit
Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,9
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 385 x 285 x 385

Obsah balení

  • Délka sací hadice: 2 m
  • Koleno: Plast
  • Množství sacích trubek: 3 Kusy
  • Délka sacích trubek: 350 mm
  • Materiál sacích trubek: Plast
  • Přepínatelná podlahová hubice
  • Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
  • Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
  • Ochranný filtr motoru
  • Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček

Vybavení

  • Materiál nádrže: Plast
  • Hák na kabel
  • Integrované uložení příslušenství
Suchý vysavač T 11/1 Classic

Videa

Oblasti použití
  • Všestranný a lze jej použít na místech s vysokými hygienickými požadavky
  • Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
  • Pro všechny tvrdé povrchy (např. dlaždice, přírodní kámen, PVC, linoleum)
  • Kobercové podlahy
Příslušenství
Náhradní díly T 11/1 Classic

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:

Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.

Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.