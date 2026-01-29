Suchý vysavač T 11/1 Classic HEPA
Profesionální vysavač T 11/1 nabízí skvělý poměr ceny a výkonu. Důkladně vysaje koberce i tvrdé podlahy a díky účinnému HEPA 14 filtru nezanechá ani smítko prachu.
Výkonný vysavač na suché nečistoty T 11/1 Classic HEPA při práci nepráší a jeho kvalitní HEPA 14 filtr zachytí až 99,995 % pevných částic. Odflitruje také celou řadu mikroorganismů, proto se skvěle hodí pro úklid v nemocnicích, v místech se zvýšenými nároky na hygienu, ale také například v domácnosti. K vysavači dodáváme také vliesový filtrační sáček, který je odolnější a pojme více nečistot než papírový. Silný motor s příkonem 850 W vyvine podtlak až 23,5 kPa, který spolehlivě odstraní i odolnou špínu. Pracuje ovšem tiše (pouze 61 dB(A)), takže je vhodný i pro úklid v hotelích, penzionech, nemocnicích i doma. Vysátý odpad se hromadí v nárazuvzdorné nádobě o objemu 11 l. Vysavač je kompaktní a díky bytelné konstrukci také velmi stabilní. Navíc váží pouze 4,2 kg, takže se lehce přenáší. Komfort při práci zajistí rovněž 7,5m přívodní kabel a čtveřice praktických koleček. Přístroj nezabere mnoho místa ani při skladování – kabel, hubici i sací trubky snadno přichytíte k tělu vysavače, takže celek snadno vměstnáte i do malé komory.
Charakteristické znaky a výhody
Vysoce účinný filtr HEPA 14Pro nejvyšší bezpečnostní standardy v hygienicky citlivých oblastech. Vysoký stupeň filtrace a separace zadržuje 99,995 % drobných částic. Certifikováno v souladu s normou DIN EN 1822: 2019.
Nízká hmotnostBez námahy - jednoduchá přeprava i po schodech Nižší hmotnost se stejným objemem nádoby ve srovnání s konkurenčními modely. Navrženo pro dlouhodobé používání bez přestávek
Velmi nízká provozní hlučnost pouze 61 dB (A)Ideální pro práce v oblastech citlivých na hluk a v noci. Nízký provozní hluk chrání uživatele.
Odolný a robustní design stroje
- Snadná a pohodlná přeprava a skladování.
- Robustní nárazník chrání vysavač před nárazy a údery.
- Trvalý, robustní a tedy velmi ekonomický stroj.
Specifikace
Technické údaje
|Počet fází (Ph)
|1
|Napětí (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Podtlak (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Množství vzduchu (l/s)
|40
|Jmenovitý příkon (W)
|850
|Objem nádrže (l)
|11
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Délka kabelu (m)
|7,5
|Hladina hluku (dB(A))
|61
|Barva
|antracit
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|4,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|385 x 285 x 385
Obsah balení
- Délka sací hadice: 2 m
- Koleno: Plast
- Množství sacích trubek: 3 Kusy
- Délka sacích trubek: 350 mm
- Materiál sacích trubek: Plast
- Přepínatelná podlahová hubice
- Množství filtračních sáčků: 1 Kusy
- Materiál filtračního sáčku: Fleecový filtrační sáček
- Ochranný filtr motoru
- Typ filtru HEPA: Filtr HEPA 14
- Trvalý filtrační koš: Fleecový filtrační sáček
Vybavení
- Materiál nádrže: Plast
- Hák na kabel
- Integrované uložení příslušenství
Videa
Oblasti použití
- Ideální pro použití v hotelovém sektoru, stravovacích zařízeních, maloobchodu a čištění budov
- Všestranný a lze jej použít na místech s vysokými hygienickými požadavky
- Pro všechny tvrdé povrchy (např. dlaždice, přírodní kámen, PVC, linoleum)
- Kobercové podlahy
- Zdravotnictví
Příslušenství
Náhradní díly T 11/1 Classic HEPA
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Kärcher stroj můžete nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
● Nebo si potřebný náhradní díl můžete objednat online v našem e-shopu:
Náhradní díly najdete v přehledných schématech v nové aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání. Díly je možné přidat do košíku a objednat v našem e-shopu.
Náhradní díly nelze doručovat na dobírku. Využijte prosím platbu kartou nebo Paypal.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.