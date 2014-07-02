Čističe Cage s nejvyšším tlakem bez ohřevu

Čističe Cage s nejvyšším tlakem bez ohřevu - nová třída Speciál - silnější než kdy jindy. Robustní Cage design chrání celý přístroj a umožňuje bezpečnou nakládku na jeřáb. Princip ručního vozíku pro snadnou přepravu a mnoho dalších detailů činí z těchto přístrojů jedničku pro profesionální užívání. K dostání jsou varianty s benzinovým nebo elektrickým motorem.

Kärcher Čističe Cage s nejvyšším tlakem bez ohřevu - nová třída Speciál - silnější než kdy jindy.

Potřebujete poradit s výběrem vysokotlakého čističe?

Naši specialisti Vám rádi poradí nebo stroj předvedou.

