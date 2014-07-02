Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/50 Ge

Pracovním tlakem až do 500 bar odklidí tyto stroje z cesty i pevně ulpívající nečistoty. Robustní Cage-Design z nich dělá obzvláště stabilní stroje: Mohou být bezpečně nakládány jeřábem. S principem zavazadlového vozíku pro snadnější přepravu.

S pracovním tlakem až 500 bar odstraňuje tento přístroj i ty nejodolnější nečistoty. Robustní provedení Cage-Design je obzvláště stabilní. Může být naložen jeřábem – komponenty jsou mimo to kolem dokola chráněny. Mnoho dalších předností stroje zajistilo, že se stal jedničkou v profesionálním používání. Praktický a pohodlný: díky držáku pracovních nástavců a integrovanému háku na hadice je příslušenství stále připraveno přímo na stroji. Počitadlo provozních hodin ukazuje přesné časy chodu čerpadla. Bezpečné uložení: příslušenství a nářadí jsou uloženy v ochranné odkládací přihrádce. Snadná přeprava: přístroje se přepravují na principu zavazadlového vozíku snadněji než čtyřkolové přístroje, především na nerovném terénu (jako např. stavby). Spolehlivost a bezpečnost: nejvýkonnější čerpadlo s klikovou hřídelí Kärcher zajišťuje potřebný tlak. Volitelná pojistka proti nedostatku vody chrání jak uživatele, tak čerpadlo.

Charakteristické znaky a výhody
Průmyslová ruční stříkací pistole
  • Robustní a s dlouhou životností: Nová průmyslová ruční stříkací pistole od společnosti Kärcher byla navržena speciálně pro nejtěžší podmínky použití.
Regulace rychlosti
  • Při pohotovostním provozu se otáčky automaticky nastaví na nižší hodnotu. To chrání motor a současně šetří energii.
Specifikace

Technické údaje

Pracovní tlak (bar/MPa) 150 - max. 500 / 15 - max. 50
Průtok (l/h) 500 - 900
Teplota přívodní vody (°C) max. 60
Palivo Benzín
Výrobce motoru Honda
Typ motoru GX 690
Výkon motoru (kW) 16
Typ čerpadla Maximální výkon čerpadla klikového hřídele Kärcher
Hmotnost bez příslušenství (kg) 122
Hmotnost (vč. příslušenství) (kg) 150
Rozměry (D x Š x V) (mm) 930 x 800 x 920

Obsah balení

  • Ruční vysokotlaká pistole: Průmyslová pistole
  • Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli: 700 mm
  • Tryska s plochým paprskem

Vybavení

  • Elektrostart
  • Délka vysokotlaké hadice: 10 m
  • Typ vysokotlaké hadice: Těžký provoz
  • Bezpečnostní ventil
  • Počitadlo provozních hodin
Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/50 Ge
Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/50 Ge
Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/50 Ge
Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/50 Ge

Videa

Příslušenství