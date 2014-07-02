Čistič s nejvyšším tlakem HD 9/50 Ge
Pracovním tlakem až do 500 bar odklidí tyto stroje z cesty i pevně ulpívající nečistoty. Robustní Cage-Design z nich dělá obzvláště stabilní stroje: Mohou být bezpečně nakládány jeřábem. S principem zavazadlového vozíku pro snadnější přepravu.
S pracovním tlakem až 500 bar odstraňuje tento přístroj i ty nejodolnější nečistoty. Robustní provedení Cage-Design je obzvláště stabilní. Může být naložen jeřábem – komponenty jsou mimo to kolem dokola chráněny. Mnoho dalších předností stroje zajistilo, že se stal jedničkou v profesionálním používání. Praktický a pohodlný: díky držáku pracovních nástavců a integrovanému háku na hadice je příslušenství stále připraveno přímo na stroji. Počitadlo provozních hodin ukazuje přesné časy chodu čerpadla. Bezpečné uložení: příslušenství a nářadí jsou uloženy v ochranné odkládací přihrádce. Snadná přeprava: přístroje se přepravují na principu zavazadlového vozíku snadněji než čtyřkolové přístroje, především na nerovném terénu (jako např. stavby). Spolehlivost a bezpečnost: nejvýkonnější čerpadlo s klikovou hřídelí Kärcher zajišťuje potřebný tlak. Volitelná pojistka proti nedostatku vody chrání jak uživatele, tak čerpadlo.
Charakteristické znaky a výhody
Průmyslová ruční stříkací pistole
- Robustní a s dlouhou životností: Nová průmyslová ruční stříkací pistole od společnosti Kärcher byla navržena speciálně pro nejtěžší podmínky použití.
Regulace rychlosti
- Při pohotovostním provozu se otáčky automaticky nastaví na nižší hodnotu. To chrání motor a současně šetří energii.
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní tlak (bar/MPa)
|150 - max. 500 / 15 - max. 50
|Průtok (l/h)
|500 - 900
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 60
|Palivo
|Benzín
|Výrobce motoru
|Honda
|Typ motoru
|GX 690
|Výkon motoru (kW)
|16
|Typ čerpadla
|Maximální výkon čerpadla klikového hřídele Kärcher
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|122
|Hmotnost (vč. příslušenství) (kg)
|150
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|930 x 800 x 920
Obsah balení
- Ruční vysokotlaká pistole: Průmyslová pistole
- Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli: 700 mm
- Tryska s plochým paprskem
Vybavení
- Elektrostart
- Délka vysokotlaké hadice: 10 m
- Typ vysokotlaké hadice: Těžký provoz
- Bezpečnostní ventil
- Počitadlo provozních hodin
